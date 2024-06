Mihkelsoni sõnul mõjutab Brüsseli otsustamatus ka Reformierakonna järgmisi samme

Peaminister Kaja Kallase võimalused saada Euroopa Liidu kõrgeks välisesindajaks on endiselt head, kuid tal tuleb oodata järgmise nädala Euroopa Ülemkoguni. Reformierakonna juhatuse liikme Marko Mihkelsoni hinnangul on Brüsseli otsustamatuse tõttu ka erakonnal keeruline järgmisi samme teha.

Peaminister Kaja Kallas ei soostunud ka teisipäeval mitteametlikku Euroopa Ülemkogu kohtumist ega Reformierakonna sisevõitlust kommenteerima.

Reformierakonna juhatuse liikme Marko Mihkelsoni sõnul on Brüsseli otsustamatuse tõttu ka neil keeruline järgmisi samme astuda. Keegi ei taha ennatlikult eeldada, et Euroopa Liidu kõrge välisesindajana ametikoht kuulub kindlasti Kallasele, kuid samal ajal joostakse Eestis ajaga võidu.

"Juhul, kui tõesti Eesti saab endale uue peaministri, tõenäoliselt on ju ka võimalik ette kujutada, et see võib kaasa tuua ka koalitsioonilepingu üle vaatamise, aga kindel on see, et see suvi ei tule puhkamine, vaid need otsused tuleb teha võimalikult kiiresti," ütles Mihkelson.

Reformierakonnal on põhikirja järgi võimalik edasi minna kahel viisil. Esiteks saaks juhatus kokku leppida uues peaministrikandidaadis, kellele antakse volitus valitsuse moodustamiseks. Sama inimene kandideeriks hiljem üldkogul erakonna esimeheks. Nii tehti näiteks siis, kui Andrus Ansip lahkus ametist ja Taavi Rõivasest sai peaminister.

"Teine variant on see, et kutsutakse kokku erakorraline üldkogu ja see peaks siis olema 14 päeva etteteatamist, mis tähendab seda, et erakonna üldkogu saaks valida erakonnale uue esimehe ja siis uueks esimeheks saanud isik seejärel saab ka uueks peaministrikandidaadiks. Ehk sisuliselt on kaks teed. See teine on kindlasti pikem," selgitas poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras.

Arrase sõnul ei saa öelda, et kui juhatus määraks peaministrikandidaadi, siis jääksid teised erakonnaliikmed otsustamisest kõrvale, sest juhatuse on valinud just nemad. Palju sõltub aga sellest, kuidas erakond seda protsessi sisemiselt selgitab.

Meedias läbi käinud kandidaadid kaitseminister Hanno Pevkur ja kliimaminister Kristen Michal võivad aga eelistada erinevaid võimalusi.

"Mina ei lähe kaasa ühegi spekulatsiooniga. Esiteks, Kaja Kallas on praegu veel erakonna esimees ja on ka peaminister ja ootame ära need otsused," ütles Mihkelson.

Reformierakonna juhatus koguneb kolmapäeval.