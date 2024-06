Euroopa Liidu valitsusjuhid ei saanud tippameteid jagatud

Kell 19.30 Brüsselis alanud õhtusöögilt tuli esialgu optimistlikke signaale. Kiiret otsust ennustas näiteks Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Kella ühe järel öösel sai mitteametlik ülemkogu kohtumine läbi, kuid valikut ei sündinud.

Soome peaminister Petteri Orpo ütles pärast kohtumiselt lahkumist oma riigi ajakirjanikele, et nimetuspaketile ollakse lähedal ja on kaalukas põhjus arvata, et otsused sünnivad järgmisel nädalal.

Varasema erinevatest allikatest pärineva info kohaselt oleks pidanud valitsusjuhid kokku leppima paketis, millega Euroopa Komisjoni juhina jätkanuks praegune president, Euroopa Rahvaparteid esindav Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu alaliseks eesistujakas saanuks Portugali sotsialistist ekspeaminister Antonio Costa, Euroopa Liidu välispoliitika kõrgeks esindajaks Eesti peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Parlamendi eesotsas jätkanuks praegune esimees Roberta Metsola.

Ametlikult täidab need kohad 27.–28. juunil toimuv ülemkogu.