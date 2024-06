Madise: PPA ei tohi digitaalseid isikutunnistusi ainult Selveris väljastada

Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes tahtis tänavu aprillis endale digitaalset isikutunnistust taotleda, sest tema eelmise dokumendi kehtivusaeg hakkas lõppema. Digi-ID on dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalset allkirja, samas kui enda isikut selle näitamisega tõendada ei saa.

PPA veebilehel avaldatud info kohaselt väljastatakse digitaalseid isikutunnistusi ainult Selveri kauplustes ja dokumendi kättesaamine on tasuline. Üle 15-aastastel tuleb dokumendi kättesaamise eest maksta 7,3 eurot ja alla 15-aastasel, pensionäril ja puudega inimesel 4,4 eurot. PPA teenindusbüroost niisugust isikutunnistust kätte ei anta.

Seepeale esitas digi-ID taotleja PPA-le kaebuse, et niisugune isikutunnistuse väljastamise kord on vastuolus isikut tõendavate dokumentide seadusega, mille kohaselt väljastatakse dokument PPA või välisministeeriumi kaudu või juhul, kui dokumendi taotleja seda soovib, posti teel, mispuhul kannab saatmiskulud taotleja.

PPA polnud kaebajaga nõus ja vastas, et Selver on nende lepingupartnerist alltöövõtja, kellele nad on dokumentide väljastamise üle andnud vastavalt halduskoostöö seadusele.

"Digitaalse isikutunnistuse näol ei ole tegemist kohustusliku isikut tõendava dokumendiga, see on mugavusteenus ning seetõttu oleme otsustanud pakkuda seda teenust üksnes meie lepingulise partneri vahendusel," teatas PPA.

Ka siseministeerium leidis, et digi-ID väljastamine ainult teenuseosutaja ehk konkreetsel juhul Selveri kaudu on seadusega kooskõlas ning tõi välja, et isikut tõendavate dokumentide seadus ei sätesta, et PPA peaks tagama sellise dokumendi väljastamise ka oma teenindusbüroodes. Ka leidis ministeerium, et kui riigilõivu või teenustasu määr inimesele ei sobi, ei ole tal kohustust digitaalset isikutunnistust taotleda.

Õiguskantsler andis sellele siiski teistsuguse hinnangu ja teavitas sellel nädalal PPA peadirektorit Egert Belitševi, et PPA otsus mitte väljastada digitaalseid isikutunnistusi PPA teenindusbüroodes, nii et digi-ID-d on võimalik kätte saada ainult välise teenuseosutaja kaudu lisatasu eest, on vastuolus isikut tõendavate dokumentide seaduse ning põhiseadusega.

"Ka digitaalne isikutunnistus on Eesti Vabariigi isikut tõendav dokument, mida väljastatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel. Isikut tõendavate dokumentide seadus ei näe ette võimalust, et PPA võib jätta mõne isikut tõendava dokumendi PPA teenindusbüroos väljastamata," lausus Ülle Madise.

Tema sõnul on seaduse seletuskirjas selgelt öeldud, et kuigi PPA võib anda ülesande väljastada isikut tõendavaid dokumente üle eraõiguslikule isikule, on see inimese jaoks lisavõimalus, kuidas oma dokument kätte saada, ning tal on jätkuvalt õigus dokument kätte saada ka PPA teenindusbüroost.

"See tähendab, et igaüks võib ise otsustada, kas ta soovib dokumendi kätte saada kauplusest ja ainult sel juhul tuleb tal maksta teenustasu," ütles Madise. "Kuna PPA keeldub väljastamast digitaalseid isikutunnistusi PPA teenindusbüroodes, on PPA oma otsusega pannud inimestele kohustuse maksta täiendavat teenustasu seadusega ettenähtud dokumendi saamiseks. Selline tegevus on vastuolus seaduse ja põhiseaduse paragrahvidega 32 ja 113."

Õiguskantsler palus PPA-l viia oma tegevus seadusega kooskõlla ja võimaldada inimestel digitaalseid isikutunnistusi ka PPA teenindusbüroost kätte saada. Ühtlasi palus ta muuta ka PPA veebilehel avaldatud teavet.