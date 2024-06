Bideni ja Trumpi toetus püsib esimese valimisdebati eel võrdne

USA praegune president Joe Biden ja ekspresident Donald Trump kohtuvad järgmisel nädalal presidendivalimiste eelsel esimesel debatil, mida on lubanud kas täies mahus või vähemalt osaliselt jälgida üle poole täisealistest ameeriklastest. Viimaste küsitluste põhjal on kandidaatide toetusnumbrid võrdsed, mistõttu ei saa nad väitlusel endale suuri eksimusi lubada.

USA raadioringhäälingu NPR-i ja PBS Newsi küsitluse kohaselt on Bideni ja Trumpi toetus debati eel võrdne.

Kui valimised toimuksid täna, hääletaks küsitluse kohaselt 49 protsenti registreeritud valijatest ametis oleva presidendi poolt. Trumpi toetusnumbrid on aga täpselt samad. Uuringu veamääraks on märgitud ligi neli protsendipunkti.

Kandidaate kõrvutades ütles suurem osa vastajatest, et Trump saaks paremini hakkama majanduse ja immigratsiooniga, Biden seevastu demokraatia säilitamise ja abordiõigustega.

Küsitlus näitas, et Biden on saavutanud mõningast edu sõltumatute valijate seas. Trumpil läheb aga paremini nende valijate seas, kes on tegelikult mõlemast kandidaadist väsinud.

Just need valimisrühmad saavad ekspertide sõnul novembris aga otsustavaks, mistõttu ei ole kummalgi kandidaadil eelolevas debatis eksimisruumi.

Nimelt vastas kuus ameeriklast kümnest, et kavatsevad valimiaasta esimest debatti kas täismahus või vähemalt osaliselt jälgida.

Biden ja Trump lähevad Georgia osariigi pealinnas Atlantas vastamisi juba 27. juunil. 90 minutit kestev debatt sisaldab kahte reklaamipausi, mille vältel ei tohi kampaaniameeskonnad oma kandidaatidega suhelda.

Lisaks on mõlema kandidaadi mikrofonid vaigistatavad, et vältida vastaskandidaadi segamist.

Sõltumatu presidendikandidaat Robert F. Kennedy juunior on korduvalt väitnud, et kvalifitseerub samuti järgmisel nädalal toimuvale debatile, kuid valimisametnike sõnul ei täida Kennedy lavale pääsemiseks vajalikke nõudeid.

Nimelt peab kandidaadi toetus olema neljas üleriigilises küsitluses vähemalt 15 protsenti. Lisaks peab ta olema esindatud piisaval arvul osariikide hääletussedelitel, et jõuda novembris presidendivalimiste võitmiseks vajaliku valijameeste hääle piirini.

Kennedy on ähvardanud eemale jäämise korral aga debatti korraldava telekanali CNN kohtusse kaevata.