Statistika näitab narkoainete ja võltsravimite välismaalt tellimise kasvu

MTA postikontrolli juhtiv tolliinspektor Albina Saar rääkis, et aina kasvav probleem on välismaalt tellitud kaubad, mis sealses riigis on lubatud, kuid millele Eestis samad seadused ei kehti. Need on Eestis keelatud kas oma liialt suure koguse või narkootiliste ainete sisalduse pärast.

"Ühe Hollandi veebilehe pealt tellitakse trühvleid, mis sisaldavad narkootilist ainet. See on aga suur probleem, sest enne ei olnud seal isegi teavitust, et need on keelatud. Nüüd nad lisasid teavituse, et need on näiteks Eestis keelatud. Aga ma vaatan, et Inimesed ikka endiselt tellivad. Inimesed arvavad ekslikult, et kui nad ostavad riigist, kus see on lubatud, Hollandist, siis nad võivad saata seda ka Eestisse. Aga Eestis on seadus selles osas oluliselt karmim ja selliseid hallutsinogeenseid seeni või trühvleid või mingeid selliseid asju pole lubatud," selgitas tolliametnik.

Saare sõnul kasvab keelatud ainete avastamise maht iga aastaga. Tema sõnul vaadatakse kolmandatest riikidest tulnud kaupade koostist, sest nende nõuded ei pruugi ühtida Euroopa Liidu nõuetega. On tootjaid, kes panevad avalikult lisaaineid, kuid on ka neid, kes teevad seda varjatult.

Saare sõnul läheb ka Botox ravimina kirja, mis tähendab, et selle suuremates kogustes transportimise jaoks on vaja ravimiameti luba. Tema sõnul püüavad aga inimesed, kes seda ilma loata transportida üritavad, saata seda kohtadesse, kus ei järgita reegleid ning tehakse kahtlaste vahenditega tööd edasi.

"Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on ebaseaduslikest interneti müügikohtadest ostetud ravimitest üle 50 protsendi võltsitud. Ja lisaks võivad taolised ravimid sisaldada aineid, mida pakendile ei olegi märgitud. Seega on võltsitud ravim väga ohtlik, kuna selle puhul ei ole teada ravimi päritolu, tarneahel ega kvaliteet," ütles ravimiameti järelevalve osakonna spetsialist Evelin Saar.

Ravimiameti esindaja meenutas, et ravimid tuleb osta ainult seaduslikust apteegist ja väljastpoolt apteeki ravimeid soetades riskitakse oma tervisega.