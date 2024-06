Eesti langes rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis veelgi

Euroopa Liidu riikide arvestuses langes Eesti kahe koha võrra, teatas konjunktuuriinstituut.

"Tegu on teise järjestikuse aastaga, kus konkurentsivõime edetabelis langeme. Kui eelnevalt oli võimalik väita, et languse on põhjustanud Ukraina sõjaga seonduv, siis nüüd on seda oluliselt keerulisem teha, sest näiteks Läti on edetabelis tõusnud kuus kohta ning Leedu kaks kohta ning ka neid mõjutab Ukrainas toimuv", sõnas Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp.

Raudsepp lisas, et ainuke samaks jäänud näitaja edetabelis on majanduse seisund, olles teist aastat samal tasemel.

Võrreldes eelmise aastaga lisandus esikümnesse Norra ja välja langes USA. Loetelust nähtub, et tippkümnesse kuuluvad enamikus väikesed riigid. Esikümnest kuus on Euroopa riigid.

2024. aasta kümme kõige konkurentsivõimelisemat riiki:

1. Singapur (eelmisel aastal 4. koht)

2. Šveits (3. koht)

3. Taani (1. koht)

4. Iirimaa (2. koht)

5. Hongkong (7. koht)

6. Rootsi (8. koht)

7. AÜE (10. koht)

8. Taiwan (6. koht)

9. Holland (5. koht)

10. Norra (14. koht)

Kui vaadata riikide konkurentsivõime muutumist viimasel aastal, siis suurim tõusja edetabelis on Korea (+8 kohta) ja suurim kukkuja Tšehhi (-8 kohta).

Eesti olulisematest kaubanduspartneritest on Rootsi edetabelis 6. kohal, Soome 15. kohal, Saksamaa 24. kohal, Leedu 30. kohal ja Läti 45. kohal.

Konkurentsivõime edetabelis Euroopa Liidu riike võrreldes on Eesti tänavu 13. kohal, langedes kahe koha võrra võrdluses eelmise aastaga.

IMD viib riikide rahvusvahelise konkurentsivõime hindamist läbi 1984. aastast. 2023. aastal osales edetabelis 67 riiki ehk kolm riiki enam kui aasta varem (lisandusid Puerto Rico, Nigeeria ja Ghana). Riikide rahvusvahelise konkurentsivõime hindamine tugines 2023. aasta statistilistele andmetele ja 2024. aasta alguses läbi viidud ettevõtte juhtide küsitluse tulemustele. Eesti Konjunktuuriinstituut on IMD partneriinstituut alates 2002. aastast.

Lisatud on IMD riikide 2024. aasta rahvusvahelise konkurentsivõime edetabel, kust on leitavad 67 riigi kohad üldedetabelis ning neljas alamedetabelis.