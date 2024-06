ERR USA-s: ameeriklased tähistasid neljandat aastat orjanduse lõppemise päeva

Kolm aastat tagasi kuulutas president Joe Biden 19. juuni üleriigiliseks rahvuspühaks. Tegemist on päevaga, kus tähistatakse orjuse lõppu Ameerika Ühendriikides.

"Orjastatud isikud vabastati 1863. aastal, kuid selle uudise jõudmine Texasesse võttis aega kaks aastat. Nii said nad alles 19. juunil 1865 teada, et nad ei ole enam orjastatud. Sellest sai siis omamoodi Aafrika-Ameerika iseseisvuspäev," lausus Anacostia kogukonna muuseumi direktor Melanie Adams.

Kuigi sündmuste kese oli toona Texase osariigis, mängis olulist rolli ka Washingtonis asuv Anacostia piirkond, kuhu oli 19. juunil oma vaba päeva nautima tulnud sadu inimesi.

"Orjad tulid lõunast üles ja seadsid ennast siin sisse, tulid Anacostiasse. Nad ületasid jõe ja jõudsid Anacostiasse, kus neile anti tükk maad. Maa pärandati neile orjadele, kes 19. juunil vabastati," rääkis Patricia Moore.

Kuigi päeva on tähistanud juba aastakümneid, siis rahvuspühaks sai ametliku nimetusega Juneteenth alles 2021. aastal, olles seega Ameerika Ühendriikide kõige uuem tähtpäev.

"See on üldiselt kõigile ameeriklastele võimalus olnut tunnistada ja tähistada praeguse vabaduse olemasolu. Loomulikult on meil veel pikk tee minna, kuid on oluline, et me seda konkreetset aega ajaloos täna tunnistame," lausus Lois Nembhard.

19. juunil peetakse traditsiooniliselt üle riigi festivale ning veedetakse väärtuslikku aega perega.

"Perekond, sõbrad, sarnased üritused terve nädala vältel, elu nautimine. Ma toon oma lapselapsed ka siia, et nad mõistaksid, mida 19. juuni endas kujutab. Sest inimene ilma kultuurita on nagu puu ilma juurteta," ütles George.