Kuna haridustöötajate liit ning haridus- ja teadusministeerium ei saavutanud riikliku lepitaja juures kokkulepet õpetajate alampalga tõusuks, esitavad riigikogu Keskerakonna, Isamaa ja SDE fraktsioonid kõik eraldi enne riigieelarve kolmandat lugemist muudatusettepaneku, mis võimaldaks ministeeriumi leitud kolmele protsendile lisada veel kaks.

"Ministeeriumi pakutav kolm protsenti on meie arvates liiga vähe, nii et lisasime sinna veel kaks protsenti. Meie arvutuste järgi läheks see maksma 13 miljonit eurot," ütles riigikogu kultuurikomisjoni liige Vadim Belobrovtsev (KE) Postimehele.

Kultuurikomisjoni liige Helle-Moonika Helme (EKRE) ütles, et EKRE teeb eelarvesse 1,1 miljardi euro ulatuses kärpeettepanekuid ja kui need läbi lähevad, pole mingit probleemi õpetajatel palka tõsta.

Kultuurikomisjoni aseesimees Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et õpetajate palk peaks minimaalselt hoidma tempot keskmise palgaga, mitte käristama vahet veel suuremaks. "Kuna järgmisel aastal nähakse ette keskmise palga viieprotsendilist tõusu, siis on meie ettepanek tõsta õpetajate töötasu lisaks praegu kavandatule veel kaks protsenti."

Sotsiaaldemokraatlik Erakond soovib riigieelarvest õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusu hoidmiseks keskmise palga tempos 17 miljonit eurot. Vajaduspõhiste õppetoetuste tõstmine ja kõrghariduses täiendavate õppekohtade loomine nõuab sotside sõnul omakorda 15 miljonit.

Riigikogus praeguseks kaks lugemist läbinud järgmise aasta riigieelarve järgi tõuseb õpetajate alampalk kolme protsendi võrra ehk 2030 euroni.

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri sõnas, et kui riigieelarve õpetajate palgaküsimusele piisavat lahendust ei paku, on liit valmis uuel aastal kaaluma jõulisemaid samme.