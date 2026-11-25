Kuigi riiklik arengukava lubab aastaks 2030 viia narkosurmad Eestis nullini, oli tänavu septembri seisuga üledoosi tõttu surnud juba 83 inimest. ETV saates "Impulss" tõdesid nii psühhiaater kui ka sotsiaalministeeriumi esindaja, et eelarvekärbete ja süsteemi puudumise tõttu napib üle Eesti võõrutusravikohti. Näiteks Tallinnas neid üldse pole ning Viljandi haiglas on vaid seitse kohta.

"Tallinnas meil ei ole võõrutusravi kui sellist otseselt, et kuhugi võõrutusravile saata," ütles psühhiaater Kaiti Redlich. "Lapsed pöörduvad perearstikeskuse kaudu e-konsultatsiooniga psühhiaatri vastuvõtule, aga sellist konkreetset kohta, kus täna nüüd läheks otse ja ütleks, et tere, on selline probleem, kas ma võin tänavalt uksest sisse astuda, seda ei ole täna," ütles Redlich.

Tema hinnangul ei ole probleem selles, et Eestis üldse abi ei leiduks, vaid selles, et puudub selge süsteem ja struktuur, kuhu mure korral pöörduda.

Süsteemitu abi sunnib sõltlasi kodukohast lahkuma

Samas on ravi kättesaadavuse kiirus kriitilise tähtsusega. "Inimene, kes tarvitab, ei oota kaks nädalat, ei oota kaks kuud. Kui tal tuleb see mõte, et tal on ravi vaja, et ta on täna selleks valmis, siis ta peab saama selle koha kuhu minna," selgitas Redlich.

Oma kogemusest rääkinud 19-aastane sõltuvusest vabanenud räppar Jan-Martti Kaljuvee kinnitas, et ka tema kodulinnas Haapsalus polnud võimalik abi saada.

"Mina olen rehabilitatsioonis käinud ja oligi see, et kui ma selle otsuse vastu võtsin, pidin praktiliselt ära kolima täiesti teise maakonda, üle 50 kilomeetri kodust," meenutas Kaljuvee. Tema leidis lõpuks abi interneti kaudu Lootuse küla programmi registreerudes.

Kärped sundisid valima

Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu nõunik Kristiin Mikko tunnistas, et olukord ravikohtadega ei ole piisav, kuid põhjendas seda riigieelarve kärbetega.

"Kui julgeoleku tõttu on siin toimunud kärped, siis ka see valdkond ei ole jäänud sellest kahjuks kõrvale ja me oleme proovinud hoida enda jaoks kõige prioriteetsemaid teenuseid," sõnas Mikko.

Ta kinnitas, et Tallinnas võõrutusravi ei ole ning Viljandi haiglas on selleks olemas vaid seitse kohta. "Kui valdkond on kärbitud, siis meil ei ole ju tegelikult võimalust juurde luua neid kohti isegi, kui me tahaks," lisas Mikko.

Kristiin Mikko sõnul saab pikaajalist statsionaarset sõltuvusravi Eestis praegu vaid üksikutes kohtades Narvas ja Viljandi haiglas, mida on ilmselgelt liiga vähe. Kärbete tõttu jäi tänavu riigieelarvelisest rahastusest ilma ka varem Tervise Arengu Instituudiga koostöös tegutsenud kahjude vähendamise ühendus Ööhaldjad.

Teekond välja

Näitleja Jan Uuspõld, kes sai omal ajal abi Paldiski maantee psühhiaatriakliiniku osakonnast, märkis, et temal aitas sõltuvusest vabaneda terviklik meeskond – arst, psühholoogid ja terapeudid –, kuid sinna pääsemine oli äärmiselt keeruline.

"Ma imestan, et erasektoris sellist teenust ei ole, sest nõudlust justkui peaks olema," imestas Uuspõld.

Samas tõi Uuspõld välja, et sügavas sõltuvuses inimese puhul võib lähedaste pidev abistamine vahel hoopis kahju teha, sest sõltlane kasutab seda ära.

"Minul oli palju lihtsam välja tulla, kui ma sattusin täitsa põhja, kui mul polnud enam oma riideidki ja ma ei teadnud kunagi, kus ma ärkan. Ja siis ühel hetkel hakkasin vaatama, et kas ma nüüd tahan elada või surra," rääkis Uuspõld.

Kümme aastat uimasteid tarvitanud koomik Aleksander Eeri Laupmaa rõhutas, et sõltuvusest vabanemiseks peab inimene leidma päris elust tunde, mida aine talle varem asendas, ning kutsus üles panustama kahjude vähendamisse ja teavitustöösse.

"Enamik inimesi, kes langevad selliste asjade sõltuvuse ohvriks, on inimesed, kellel on elust puudu see tunne, mida see aine neile annab," selgitas Laupmaa. "Kui sa leiad asjad, mis on kõrgemad sellest ainest – olgu see inimeste jaoks usk, olgu see ekstreemsport, olgu see muusika – need on tavaliselt need viisid, kuidas inimesed lõpetavad tarvitamise ära ja liiguvad produktiivsemate asjade juurde," sõnas Laupmaa.

Pikemalt saab "Impulssi" vaadata loo juures olevast videost.