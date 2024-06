Trump lubaks välistudengitel lõpetamise korral riiki elama ja töötama jääda

USA endine president ja vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump tahab oma kodumaa konkurentsivõimet parandada ning tegi neljapäeval ettepaneku, et välismaalt pärit tudengid, kes suutsid USA-s ülikooli lõpetada, saaksid võimudelt elamis- ja tööloa ehk rohelise kaardi.

Trump tahab USA-sse meelitada maailma parimad ajud. Seetõttu käis ta välja ettepaneku, et kolledži või ülikooli lõpetanud välismaa tudeng saaks koos lõpudiplomiga ka rohelise kaardi, vahendas Politico.

Trump on tuntud karmi piiripoliitika poolest ning rõhub oma kampaanias taas migratsioonipoliitikale. Võimule saades tahab ta karmistada veelgi piiripoliitikat. Samuti tahab ta rohkem inimesi riigist välja saata.

Trump muretseb samas USA rahvusvahelise konkurentsivõime pärast ja lubas võimule tulles rohelise kaardi süsteemi riigi majanduse huvides ära kasutada. Roheline kaart annab sisserändajale seadusliku alalise elamisloa ja võimaluse taotleda USA kodakondsust.

"Tean lugusid, kus inimesed lõpetasid ülikooli või kõrgkooli ja tahtsid väga siia jääda. Neil oli äriplaan, aga nad ei saa jääda. Keegi on oma kursuse esirinnas ning ei saa firmaga lepingut sõlmida, sest ei usu, et saab riiki jääda. See lõpeb esimesel päeval," rääkis Trump.