Eluaseme hinnaindeks kasvas aastaga kaheksa protsenti

Statistikaameti juhtivanalüütiku Egne Säinasti sõnul tõusid korterite hinnad võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga 1,2 protsenti ja majade hinnad neli protsenti.

"Korterite tagasihoidliku hinnatõusu põhjuseks on eeskätt see, et Tallinna korterite ruutmeetrihinnad langesid ning ülejäänud Eesti piirkondades tõusid," lisas Säinast.

Võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga tõusid korterite hinnad tänavu esimeses kvartalis 11,1 protsenti ning majade hinnad 1,1 protsenti.

Eluaseme hinnaindeks näitab, kui palju on kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute puhul ruutmeetrihinnad ajas muutunud. Seda arvutatakse korterite ja majade kohta.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks tõusis esimeses kvartalis võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga 3,3 protsenti, kuid langes võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga 0,5 protsenti.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks iseloomustab seda, kuidas on muutunud kodumajapidamiste jaoks uute eluasemete soetamise ning eluaseme ostja ja kasutajana tehtud muude kulutuste hinnad. Indeks koosneb neljast osast: eluaseme ost, muud eluaseme ostmisega seotud teenused, eluaseme kapitaalremont ja eluaseme kindlustus.