Politico: USA leevendas veel Ukraina relvakasutuskeeldu Venemaa vastu

Sealjuures märgivad USA ametnikud, et tegemist ei ole muudatusega Washingtoni poliitikas, mis puudutab rünnakukeeldu USA relvade abil.

Pärast seda, kui USA andis loa lüüa Harkivi oblasti piiri lähedal asuvaid sihtmärke, on Ukraina väed vähemalt korra kasutanud Venemaa territooriumi rünnates Ameerika relvi. Tookord purustati sihtmärke, mis asusid Belgorodi oblastis.

Samal ajal on Ukraina ja ka Euroopa riikide ametiisikud avaldanud survet, et Ukrainal peab olema õigus rünnata ka muid sõjalisi sihtmärke Venemaal.

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles PBS-ile antud intervjuus, et leping Ukrainaga rünnakute kohta Venemaa vastu hõlmab "mis tahes kohta, kus Vene väed ületavad piiri Venemaa poolelt Ukraina poolele, et püüda hõivata Ukraina territooriumi".

"Asi pole geograafias. See on terve mõistuse küsimus. Kui Venemaa ründab või on ründamas Ukrainat oma territooriumilt, siis on mõttekas lubada Ukrainal tõrjuda kõiki neid vägesid, mis teda üle piiri ründavad," rääkis Sullivan.

Kaks anonüümseks jääda soovinud Ameerika ametnikku rõhutasid, et selline Ukrainale antud luba ei muuda Valge Maja poliitikat. Algselt kaaluti seda sammu vaid Venemaa Harkivi-suunalise pealetungi kontekstis, kuid see ei välista rünnakute võimalust vastuseks teistele piiriülestele rünnakutele, märkis üks ametnikest.

Lääne relvade kasutamist Venemaa territooriumil asuvat sihtmärkide ründamiseks on toetanud ka Saksa kantsler Olaf Scholz ning Prantsuse president Emmanuel Macron.