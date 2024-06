Saksamaal arreteeriti kolm meest Ukraina kodaniku järel luuramise eest

Föderaalse Prokuratuuri teatel reisisid kolm kahtlusalust — venelane Arman S., armeenlane Vardges I. ja ukrainlane Robert A. — Saksamaale, et koguda teavet välisluureteenistuse jaoks.

Kolmikut, kes arreteeriti kolmapäeval, süüdistatakse Ukraina isiku jälgimises ja Frankfurdis asuvas kohvikus varitsemises, kus nende sihtmärk pidi viibima. Föderaalprokuratuur ei avaldanud, millise riigi luureteenistuse heaks mehed väidetavalt töötasid.

Euroopa valitsused ja luureteenistused on pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta alguses muutunud üha murelikumaks spionaaži kasvu pärast. Vene luurajaid, kes sageli töötavad diplomaatilise katte all, on massiliselt välja saadetud.

Eelmisel nädalal kirjutasid kaheksa EL-i riigi välisministrid bloki kõrgemale esindajale, paludes piirata Vene diplomaatide ja nende perede vaba liikumist, et oluliselt kitsendada Vene agentide operatiivruumi.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg lubas samuti karmistada meetmeid Vene spioonide vastu, sealhulgas kehtestada rangemad piirangud Vene luurepersonali suhtes kogu alliansis.

Frankfurdi arreteerimised toimusid paar päeva pärast seda, kui Harju maakohus mõistis Tartu ülikooli rahvusvahelise poliitika teooria endise professori Vjatšeslav Morozovi kuueks aastaks ja kolmeks kuuks vangi Kremli heaks spioneerimise eest.