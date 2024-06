Trumpi advokaatide hinnangul on eriuurijale antud liiga vabad käed

Donald Trumpi advokaat väitis reedel, et kriminaalasi, milles endist USA presidenti süüdistatakse salastatud dokumentide väärkasutamises, tuleks lõpetada, sest prokuröril on liiga vabad käed – samas kui Trump väidab, et tema kohtuprobleemid on põhjustatud demokraatide presidendi Joe Bideni poolt.

Florida föderaalkohtus toimunud istungil rõhutas Trumpi advokaat Emil Bove kohtunik Aileen Cannonile, et juhtum tuleks lõpetada, sest eriuurija Jack Smith ei ole allutatud samadele piirangutele, millega peavad arvestama teised föderaalsed prokurörid.

"Jack Smithil ei ole ülemust, kes teostaks piisavat järelevalvet tema otsuste üle," ütles Bove.

See argument pole varasemates eriuurijatega seotud juhtumites soovitud edu toonud. Eriuurijad on määratud nii demokraatide kui ka vabariiklaste juhtimisel tagamaks teatud autonoomiat poliitiliselt tundlikes asjades.

Kuid Cannon, Trumpi määratud kohtunik, on varasemates kohtuvaidlustes vabariiklasest presidendikandidaadi kasuks otsustanud ja on võimaldanud tema õigusmeeskonnal esitada hulgaliselt taotlusi, et juhtumit aeglustada. On ebatõenäoline, et juhtum jõuab kohtusse enne, kui Trump ja Biden lähevad valijate ette 5. novembril.

Haruldasel juhul on Cannon lubanud reedel toimunud istungil esineda kolmel välisel advokaadil, sealhulgas kahel, kes toetavad Trumpi. Trump ega Smith istungil ei osalenud.

Istungid jätkuvad esmaspäeval ja teisipäeval.

Need istungid on esimene kord, kui Trumpi õigusmeeskond on kohtusse ilmunud pärast seda, kui ta mõisteti süüdi 34 kuriteosüüdistuses ärikirjete võltsimise eest.

Trump on varem Smithi sotsiaalmeedias nimetanud vaimuhaigeks ja kaabakaks. Smith on kogenud avaliku korruptsiooni prokurör, kes töötas Haagis sõjakuritegude juhtumite kallal. Ta määrati 2022. aastal justiitsminister Merrick Garlandi poolt juhtima Trumpi uurimisi.

Smith juhib salastatud dokumentide süüdistust ja teist kriminaalasja Washingtonis, kus Trumpi süüdistatakse 2020. aasta valimiskaotuse tühistamiskatsetes.