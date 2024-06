Barcelona plaanib 2029. aastaks keelustada lühiajalised üürikorterid

Barcelona linnapea Jaume Collboni teatas reedel, et kavatseb 2029. aastaks teha lõpu korterite rentimisele turistidele, et leevendada eluasemeprobleemi Hispaania suuruselt teises linnas.

Praegu on Barcelonas litsents lühiajalisteks rentimisteks 10 101 korteril, need on kättesaadavad selliste platvormide nagu Airbnb ja Homeaway kaudu. Barcelona vasakpoolne linnapea Collboni ütles reedel toimunud pressikonverentsil, et neid litsentse enam ei uuendata, kui kehtivus 2028. aasta novembris läbi saab.

"Linn ei saa lubada, et nii suurt hulka kortereid kasutatakse turismitegevuseks ajal, mil on raskendatud ligipääs eluasemetele ja turistidega seotud ülerahvastatuse negatiivsed mõjud on ilmsed," lisas ta.

Collboni rõhutas, et kui tagasilööke ei ole, kaovad Barcelona linnast alates 2029. aastast "turismikorterid".

Linnapea ütles, et korterite lühiajaline väljaüürimine on aidanud kaasa üürihindade 68-protsendisele tõusule. Majade ostmine on kallinenud 38 protsenti.

"Me peame seisma vastu sellele, mis on meie arvates Barcelona suurim probleem," lausus Collboni.

Tema eelkäija Ada Colau peatas juba uute litsentside väljastamise turismikorteritele ning keelas uute hotellide avamise Barcelona kõige populaarsemates piirkondades osana jõupingutustest piirata ülemäärast turismi.

See ei ole aga takistanud turistide voolu linna, eriti pärast koroonapandeemiaga seotud reisipiirangute lõppemist.

Barcelona turismiobservatooriumi andmetel külastas linna 2023. aastal 16 miljonit turisti.