Fotod: Eestisse saabusid liitlaste sõjalaevad

Pärast Tallinna Vanasadamasse sildumist külastasid liitlaslaevade komandörid ning grupi ülem Eesti mereväge Tallinnas Miinisadama linnakus. Pühapäeval külastavad laeva Eesti president Alar Karis ning Eestisse visiidile saabuv Hispaania kuningas Felipe VI.

Mõlemad laevad saabusid äsja Läänemere suurimalt iga-aastaselt merevägede õppuselt Baltops.

Juan Carlos l (L61) on Hispaania multifunktsionaalne maabumislaev, mis võeti teenistusse 2009. aastal. Laeval on lennurada ning võimekus teha dessante erinevate õhuvahendite kui ka väiksemate maabumisalustega. Dessantoperatsioonideks on lisaks laevameeskonnale ning pilootidele pardal ka merejalaväelased ning Leopard 2E tankid. Laeva relvastusse kuuluvad nii kaugjuhitavad kuulipildujad kui ka õhutõrjeraketid.

Blas de Lezo (F103) on Hispaania õhutõrjefregatt, mis võeti teenistusse 2004. aastal. Laeva relvastusse kuuluvad õhutõrjekahurid, laeva- ja õhutõrjeraketid, torpeedod ja kergemad kuulipildujad. Samuti on laeval võimekus kanda ühte helikopterit.

Viimane kord oli Hispaania sõjalaev Eestis visiidil 2008. aasta märtsis, mil Vanasadamasse saabus sama fregatt Blas de Lezo koos Portugali fregatt Vasco da Gama'ga (F330) NATO 1. alalise mereväe grupi (SNMG1) koosseisus.