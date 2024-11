Eestisse saabusid NATO sõjalaevad

Esimese laevana sildus Tallinna Vanasadamas reedel Suurbritannia fregatt HMS Iron Duke (F234).

Laupäeva hommikul jõudsid kohale ülejäänud grupi koosseisu kuuluvad laevad: grupi lipulaevana Norra staabilaev HNoMS Maud (A530), Prantsuse fregatt FS Auvergne (D654), Hollandi fregatt HNLMS Van Amstel (F831), Belgia fregatt BNS Louise-Marie (F931) ja patrull-laev FS Commandant Blaison (F793). Viimane neist osaleb erinevalt ülejäänud grupist ka tuleval nädalal algaval kaitseväe ja liitlasüksuste õppusel Pikne.

Mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ütles, et NATO 1. alaline mereväegrupp on alliansi merelise väe esmane löögirusikas. "Liitlaste kohalolu Eestis ja Eesti vetes on täna rohkem kui kunagi varem seotud julgeolekuolukorraga meie lähedal ja ümber, NATO regionaalsete kaitseplaanide ja merelistele ohtudele reageerimisega," sõnas ta.

Viimati külastasid NATO 1. alalise mereväegrupi laevad Eestit eelmise aasta aprillis, harjutades koostöös Eesti mereväega väekaitset merel.

NATO alalised merejõudude grupid on püsivas valmiduses olevad üksused. Merejõudude grupid on võimelised korraldama operatsioone nii rahu- kui ka sõjaajal ja tagavad oma tegevusega liitlaste kohalolu ning püsiva kõrge reageerimisvalmiduse.