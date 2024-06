Prantsuse naissoost valijad on järsult pöördunud parempopulismi poole

Euroopa parempopulistlikud valijad on olnud valdavalt mehed, kuid Prantsuse naised on seda trendi enne tähtsat valimispäeva rikkumas, mis võib tuua kaasa esimese parempopulistliku valitsuse Prantsusmaa lähiajaloos.

Prantsusmaa Rahvusrinne on püüdnud end kujutada naiste õiguste kaitsjana, osaliselt rünnates oma traditsioonilist vaenlast – immigratsiooni.

Marine Le Peni immigratsioonivastane Rahvusrinne on prognooside kohaselt võitmas kõige rohkem hääli kahevoorulistel erakorralistel valimistel 30. juunil ja 7. juulil, mis võivad kukutada president Emmanuel Macroni liberaalsed tsentristid.

Naised on üha enam tõusmas tema partei poliitilise edu taha, kuna see püüab end peavoolu paigutada.

Eurovalimistel tuli Rahvusrinne esikohale, saades 31 protsenti Prantsuse häältest, mis on suur tõus võrreldes 2019. aasta EL-i valimistel saadud 23 protsendiga.

Selle parempopulismi poole pöördumise kõige silmapaistvam aspekt puudutas naissoost valijaid, selgus OpinionWay korraldatud lävepakuküsitlusest.

2019 aastal hääletas 25 protsenti meestest ja 21 protsenti naistest Rahvusrinde poolt — vastavalt traditsioonilistele mustritele. Sel aastal aga selgus küsitlusest, et 33 protsenti naistest hääletas Le Peni paremäärmusliku partei poolt, ületades meeste 30 protsenti. See on naissoost valijate jaoks märkimisväärne 12 protsendipunktine tõus viie aasta jooksul.

Soolise lõhe sulgumine eristab Rahvusrinnet teistest immigratsioonivastastest parteidest teistes suurtes EL-i riikides.

Saksamaal sai Alternatiiv Saksamaale partei 19 protsenti meeste häältest ja 12 protsenti naiste häältest, selgus 9. juuni lävepakuküsitlusest. Itaalias sai peaminister Giorgia Meloni partei Itaalia Vennad 30,5 protsenti meeste häältest võrreldes 27 protsendiga naistest, teatas Demopolise Instituut, vahendas Politico.

Prantsuse parempopulistid on seda märganud. Parempopulistid on püüdnud end kujutada naiste õiguste kaitsjatena, osaliselt seostades seda oma poliitiliste kampaaniatega migrantide ja islami ohtude vastu.

Rahvusrinde 28-aastane juht Jordan Bardella reageeris sel nädalal sotsiaalmeedias teravalt väidetele nagu ei oleks tema partei programm naistele hea, lubades, et temast saaks peaminister, kes tagab igale naisele ja tüdrukule Prantsusmaal õigused ja vabadused.

Bardella väitis videopöördumises, et tema partei toetab naiste õiguste edendamist, alates meditsiinilisest toetusest kuni kaitse pakkumiseni perevägivalla all kannatavatele naistele. Ta ütles ka, et ta saadaks välja välismaised kurjategijad ja kriminaalid ning kehtestaks rangemad karistused naistevastase vägivalla eest. "Ükski naine ei tohiks kunagi karta meie riigi tänavatele minemist, sõltumata kellaajast," ütles ta.

"Tema video sobib Rahvusrinde uue poliitilise platvormiga, mis on suunatud Prantsuse kodanike kaitsmisele, kes on mures oma individuaalse haavatavuse pärast," ütles Odoxa prantsuse uuringufirma uurimisjuht Erwan Lestrohan. "Rahvusrinde valijad tõlgendavad julgeolekut sügavalt läbi immigratsiooniga seotud ohtude. Tegelikult on need kaks eraldiseisvat aga omavahel seotud teemat."

"Kuid partei määratleb kaitse mõistet laiemalt, rakendades seda mitte ainult julgeolekule, vaid ka tervisele, tööhõivele ja elamistingimustele — see on laiem teemade spekter, mis kõnetab naissoost valijaid," ütles ta. "Bardella on toonud partei pelgalt parempoolsete valijate baasist kõiki kaasavaks parteiks, koos sellega kaasneva toetusega."

Alates partei juhtimise üle võtmisest ja selle esindamisest presidendivalimistel on Le Pen samuti suurt rolli mänginud ja teinud olulisi edusamme naissoost valijate poolehoiu võitmiseks.

"Mis tõesti ajendas Marine Le Peni valimisvõitu, oli tema edu naissoost valijate ligimeelitamisel," ütles prantsuse paremäärmuslusele spetsialiseerunud politoloog Nonna Mayer.

"Le Peni isa, endine parteijuht ja viiekordne presidendikandidaat Jean-Marie Le Pen, oli naiste poolt tagasi lükatud, kuna nad pidasid teda seksistlikuks ja tülinorijaks," ütles Mayer. "Kui Marine Le Pen sai kandidaadiks, hakkasid naised Rahvusrinnet samades proportsioonides valima nagu mehed."

Bardella, Rahvusrinde kandidaat peaministri kohale eelseisvatel Prantsuse valimistel, liitus parteiga Le Peni juhtimise all ja nagu tema, töötas partei demoniseerimise lõpetamise nimel. Oma esimeses kõnes partei presidendina lubas ta uuendatud ja feminiinset juhtimist.

Bardella on samuti kasutanud naiste õigusi, et rünnata mõningaid partei vaenlasi: immigratsiooni ja islamit. "Meie Euroopa väärtused on alati ülemuslikumad kui naiste orjastamine ja nende pearättide taha vangistamine," ütles ta eelmise aasta kõnes Euroopa Parlamendi ees.

Kuna parempopulistid on nüüd positsioonil võimu haaramiseks, positsioneerivad feministlikud organisatsioonid end Le Peni, Bardella ja nende liitlaste vastu.

Naiste Sihtasutus, üks suurimaid naiste õigusi kaitsvaid prantsuse MTÜ-sid, kutsus avalduses valijaid peatama parempopuliste ja hääletama massiliselt emantsipatsiooni tuleviku poolt.