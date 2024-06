Vasakpopulismi pärast muretsev Prantsuse ärieliit kiikab Le Peni suunas

Prantsuse vasakrinne heitis parempopulistidele kinda ning neli peamist vasakjõudu, kommunistid, sotsialistid, rohelised ja vasakpopulistliku poliitiku Jean-Luc Melenchoni (endine trotskist) erakond sõlmisid hiljuti liidu, et kandideerida ühe lipu all.

Ühisrinde loomisega lõid vasakpopulistid võimaluse, millega neist saab tõenäoliselt Marine Le Peni Rahvusliku Liidu (RN) peamine väljakutsuja.

Viimased küsitlused näitavad, et vasakrinde toetus on kuni 28 protsenti. Parempopulistide toetus on ligi 31 protsenti ning president Emmanuel Macroni juhitud tsentristide toetus jääb 20 protsendi juurde. Seega võivad teise vooru pääseda nii parem- kui ka vasakpopulistid. Selline võimalik vastasseis tegi Prantsuse ärieliidi murelikuks.

Neli tippjuhti ja pankurit ütlesid ajalehele Financial Times, et vasakrinde võim mõjuks nende äritegevusele veel kahjulikumalt kui RN-i rahalise katteta maksukärped ning sisserände vastane poliitika.

Üks ärijuht ütles, et ettevõtjate hinnangul suudavad nad suunata RN-i majanduspoliitika õigesse suunda, samas vasakpopulistid tõenäoliselt ei leevenda oma kapitalismivastast tegevuskava.

"Kui te oleksite mulle kaks nädalat tagasi öelnud, et ärimaailm toetab RN-i ja arvab Macroni välja, poleks ma seda uskunud," ütles veel üks tähtis ärijuht.

Meedia kirjutas juba varem, et Le Peni liitlane Jordan Bardella üritab Pariisi ärijuhte koondada RN-i selja taha. Kui RN peaks saavutama parlamendis enamuse, siis Bardellast saab järgmine Prantsuse peaminister. Nüüd võtavad ärijuhid juba ise RN-iga ühendust.

RN-i parlamendisaadik Jean-Philippe Tanguy ütles, et talle helistavad lobistid, investorid ja ettevõtjad. Tema sõnul andis RN neile teada, et esitab usaldusväärse majandusprogrammi ning ei lase eelarve puudujäägil üle pea kasvada.

RN polegi veel täielikku majandusprogrammi välja käinud, kuigi on lubanud langetada kodumajapidamises vajalike kaupade, kütuse ja energia käibemaksu, selleks võib kuluda ligi 24 miljardit eurot. Sellised kulukad lubadused viisid hiljuti turud langusesse ning Le Pen üritab nüüd ärimehi rahustada.

"Turud ei mõista RN-i projekti, nad on sellest ainult karikatuuri näinud. Kui nad seda loevad, peavad nad seda üsna mõistlikuks," ütles Le Pen pühapäeval ajalehele Le Figaro.

Vasakrinne pole veel selliseid ärimehi rahustavaid avaldusi teinud, suuremate kulutuste katteks kavandatakse tõsta makse.

"Rahastame seda programmi nende taskust, kes saavad seda kõige rohkem lubada," ütles sotsialistide juht Olivier Faure.

Ärimeestele selline jutt aga ei meeldi. Üks ettevõtja ütles, et vasakpoolsete majandusprogramm on täiesti vastuvõetamatu, see tähendaks, et Prantsusmaa lahkuks kapitalistlikust süsteemist. Samas ei taha ta toetada ka Bardellat, kuna tema sõnul kujutavad parempopulistid ohtu demokraatiale, vahendas Financial Times.