Sõja 852. päev: Kiiev: Vene vägi hoogustab rünnakuidkeelatud keemiliste ainega

Oluline 24. juunil kell 22.30:

- Ukraina: Vene vägi hoogustab rünnakuid keelatud keemiliste ainetega;

- Zelenski vabastas ametist Ukraina armee kõrge komandöri;

- USA aitab pärast Vene rünnakut Harkivi trükikojale trükkida Ukraina õpikuid;

- Putini määrus: FSB hakkab osalema ajateenijate valimisel;

- Kiiev: Vene rünnakus Pokrovski linnale hukkus neli, sai viga 34 inimest;

- Venemaa rünnakud Ukrainale;

- Mitmes Venemaa poolt okupeeritud Krimmi linnas teatati plahvatustest;

- ISW: Venemaa võimud paigutavad Krimmis sõjalisi objekte tsiviilobjektide kõrvale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit;

- Euroopa Liit kehtestas Venemaa suhtes uued sanktsioonid;

- Venemaa kutsus seoses raketirünnakuga Krimmile välja USA suursaadiku.

Zelenski vabastas ametist Ukraina armee kõrge komandöri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski asendas esmaspäeval riigi idaosas vägesid juhtinud kõrge armeeametniku pärast seda, kui teda süüdistati ebakompetentsuses ja võimu kuritarvitamises Venemaa täiemahulise sissetungi ajal.

"Otsustasin asendada kindralleitnant Juri Sodoli brigaadikindral Andri Gnatoviga," ütles Zelenski oma igapäevases õhtukõnes.

USA aitab pärast Vene rünnakut Harkivi trükikojale trükkida Ukraina õpikuid

USA teatas esmaspäeval, et aitab trükkida kolm miljonit uut õpikut Ukraina põhikoolidele, näidates toetust pärast Vene vägede rünnakut, mis purustas Harkivis tähtsa trükikoja.

"23. mail 2024 hävis Harkivis Vene rünnakus trükikoda Faktur-Druk, mis on suurimaid trükikodasid Euroopas," ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan avalduses.

Ta lises, et selle tähtsa trükikoja ja teiste ründamisega üle riigi ründab Venemaa Ukraina haridussüsteemi.

Sullivan andis teada, et USA annab abi rohkem kui kolme miljoni õpiku trükkimiseks Ukraina põhikooli õpilastele enne uue kooliaasta algust.

Ta lisas, et õpikud valmistatakse Ukrainas ning Washington eraldab selleks abi USA rahvusvahelise abiagentuuri USAID kaudu.

"Meie sõnum on selge: me jätkame seismist koos ukraina rahvaga ajal, mil nad kaitsevad end Venemaa barbaarse agressioonisõja vastu," lausus Sullivan.

Ukraina: Vene vägi hoogustab rünnakuid keelatud keemiliste ainetega

Ukraina võimud süüdistasid esmaspäeval Venemaad rünnakute hoogustamises rindejoonel keelatud keemiliste ainetega.

Moskva ja Kiiev on korduvalt süüdistanud teineteist keelatud keemialaskemoona kasutamises kogu rohkem kui kaks aastat kestnud täiemahulise sõja vältel.

Ukraina sõjavägi teatas esmaspäeval, et registreeris mais 715 juhtu, mil Vene vägi kasutas laskemoona, mis sisaldas ohtlikke keemilisi aineid. Aprillis registreeriti selliseid rünnakuid 271.

Teates märgiti, et Vene vägi kasutab sellistes rünnakutes peamiselt granaate, mida kukutatakse droonidelt.

Sõjaväelased, kes on saanud keemiarünnakutes kannatada, on teinud raviasutustesse 1385 visiiti.

Ukraina andmetel on Vene armee kasutanud peamiselt CS gaasi, mida kasutavad korrakaitsejõud ning mille kasutamine lahinguväljal on keelatud keemiarelvade konventsiooniga (CWC), mille on ratifitseerinud ka Venemaa.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) teatas mai alguses, et info keemiarelvade väidetava kasutamise kohta Ukrainas ei ole leidnud piisavalt tõendust.

OPCW rõhutas samas, et olukord on äärmiselt murettekitav seoses võimalusega, et toksilisi kemikaale võidakse kasutada relvana.

Putini määrus: FSB hakkab osalema ajateenijate valimisel

Vene režiimi juht Vladimir Putin andis Föderaalsele Julgeolekuteenistusele (FSB) volitused osaleda ajateenijate valimisel.

Muudatused FSB reeglites on ette nähtud Putini vastavasisulise määrusega, mis avaldati esmaspäeval õigusteabe ametlikul veebiküljel.

FSB osaleb nüüdsest sõjaväeteenistusse kutsutud Vene kodanike valimisel, et mehitada julgeolekuteenistust, öeldakse dokumendis.

Kiiev: Vene rünnakus Pokrovski linnale hukkus neli, sai viga 34 inimest

Vene väe rünnakus Ukraina idaosas Donetski oblastis asuvale Pokrovski linnale hukkus esmaspäeval neli ja sai kannatada 34 inimest, teatas oblasti kuberner.

"Vähemalt neli meie inimest sai surma ja 34 haavata – need on Pokrovskile tehtud rünnaku esialgsed tagajärjed. Kannatanute seas on kaks last, 12- ja 13-aastane," ütles kuberner Vadõm Filaškin sotsiaalmeedias.

Venemaa rünnakud Ukrainale

Esmaspäeva hommikul pandi Odessa oblastis tööle õhuhäire ning Odessa linnas oli kuulda plahvatusi, ütles Odessa linnapea Gennadi Truhhanov Telegrammis.

Venemaa ründas Odessat kahe tiibraketiga, millest üks lasti alla, teatas Ukraina õhuvägi.

Ööl vastu esmaspäeva toimusid Harkivis plahvatused, teatas Ukraina meedia.

Ukraina õhuvägi teatas varem pommide saatmisest Harkivi suunas.

Zaporižžjas sai Venemaa pommirünnakute tagajärjel vigastada 87-aastane naine, ütles piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Ivan Fedorov.

"Vaenlane tulistas Zaporižžja oblasti Pologovski rajooni Verhnjaja Tersa küla. Kahjustada said tsiviilisikute majad. Vaenlase tule alla sattus külaelanik, kes tol ajal oma maja hoovis askeldas. Ta viidi viidi haiglasse," kirjutas ta Telegrammis.

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel andsid Vene väed pühapäeval Ukrainale kaks raketi- ja 47 õhulööki. "Vaenlane andis kaks raketirünnakut nelja raketiga, 47 õhulööki (kasutades 70 juhitavat pommi) ja 444 rünnakut kamikadzedroonidega ning sooritas 3227 rünnakut meie vägede positsioonidele," seisis pühapäevaõhtuses raportis.

Pommirünnakutes Kiievi piirkonnale sai vigastada kaks inimest ja kahjustada üle 90 hoone, teatas piirkondlik sõjaväeadministratsioon.

"Obuhhovski rajoonis sai õhutõrje käigus raketi tükkide allakukkumise tagajärjel kannatada 72 eramaja. Lisaks said kannatada korterid kaheksas kõrghoones. Kaks kergemate vigastustega inimest pöördusid arstide poole. Haiglaravi ei olnud vaja. Prahist said kannatada ka haiglahooned," ütles administratsiooni juht Ruslan Kravtšenko.

Samuti sai kannatada 13 hoonet, sealhulgas kommunaalettevõte, autokool, apteek, bensiinijaam, toidupood, tööhõivekeskus, hotell, meditsiinikeskus, hulk ärisid ja autopesula. Kahjustada sai ka 28 autot, lisas Kravtšenko.

Mitmes Venemaa poolt okupeeritud Krimmi linnas teatati plahvatustest

Mitmes Krimmi linnas toimusid pühapäeva õhtul plahvatused, teatasid kohalikud telegrammikanalid.

"Zaozernojes, Jevpatorijas ja Donuzlavis oli kuulda plahvatusi," kirjutab telegrammikanal Krimmi tuul.

Samuti on teateid tulekahjust Vitinos ning plahvatustest Tšernomorskoje ja Mežvodnoje piirkonnas.

Vitino piirkonnas asub kosmosejuhtimisjaam. Osade allikate sõnul sai see tabamuse.

ISW: Venemaa võimud paigutavad Krimmis sõjalisi objekte tsiviilobjektide kõrvale

Venemaa sõjavägi võib Ukraina rünnakute ärahoidmiseks paigutada meelega sõjalisi rajatisi annekteeritud Krimmi tsiviilpiirkondade lähedusse, kirjutab Ameerika Sõjauuringute Instituut (ISW).

"Venemaa rikub tõenäoliselt rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldamise reegleid, mis sätestavad, et sõjaväeülemad peavad vältima sõjaliste objektide paigutamist tihedalt asustatud aladele või nende lähedusse," kirjutavad eksperdid.

Nagu märgib ISW, kritiseerisid Vene "sõjaväekorrespondendid" pärast Sevastopolile korraldatud rünnakut kaitseministeeriumit ja Krimmi okupatsioonivõime suutmatuse eest ennetada inimohvreid ja kaitsta tsiviilelanikke.

Eelkõige kritiseeriti ametivõime selle eest, et nad ei kasutanud elanikkonna hoiatamiseks õhurünnakusireene ega suutnud avastada ega hävitada kõiki rakette enne Sevastopolile lähenemist.

Vene väed on paigutanud Krimmi tsiviilpiirkondadesse sõjatehnikat alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse, kirjutab ISW.

"Vene võimud soodustavad sõjaajal vastutustundetult turismi okupeeritud Krimmi ja sõjavägi kasutab okupeeritud poolsaart jätkuvalt tagalana," järeldavad eksperdid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 535 660 (võrdlus eelmise päevaga +1300);

- tankid 8031 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 15 413 (+15);

- suurtükisüsteemid 14 246 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1108 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 863 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 382 (+27);

- tiibraketid 2323 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 304 (+56);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2397 (+20).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Euroopa Liit kehtestas Venemaa suhtes uued sanktsioonid

Euroopa Liit kehtestas seoses Venemaa sõjaga Ukrainas Moskva suhtes uued sanktsioonid, mis võtavad sihikule Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) sektori ja niinimetatud varilaevastiku, millega veetakse gaasi läbi Euroopa.

EL-i välisministrite esmaspäevasel kohtumisel teatati, et blokk keelab Venemaa kolmandatakse riikidesse suunduvate LNG tarnete ümberlaadimise Euroopa Liidu territooriumil. EL-i andmetel läbis EL-i sadamaid eelmisel aastal 4-6 miljardit tonni kolmandatele riikidele mõeldud Vene LNG-d. Venemaad kahtlustatakse sanktsioonidest kõrvalehiilimiseks "varilaevastiku" kasutamist.

EL-i sanktsioonide nimekirja lisati 61 panka, kompaniid ja muud ettevõtet, millest osa asub Hiinas, Türgis ja Araabia Ühendemiraatides ning millest osa süüdistatakse tundliku varustuse tarnimises Venemaale. Sanktsioonide nimekirja lisati ka umbes 50 Vene ametiisikut, kelle suhtes kehtestati varade külmutamine ja reisikeeld.

Venemaa kutsus seoses raketirünnakuga Krimmile välja USA suursaadiku

Vene välisministeerium kutsus esmaspäeval välja USA suursaadiku seoses Washingtoni "vastutusega" Ukraina raketirünnaku eest Krimmile, milles sai surma neli inimest, nende seas kaks last.

Välisministeerium teatas, et USA saadikule Lynne Tracyle öeldi, et Washingtonil lasub selle hirmuteo eest Kiievi režiimiga võrdne vastutus ning et raketirünnak ei jää karistamata.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov süüdistas Washingtoni Vene laste tapmises ja viitas Vene presidendi Vladimir Putini kommentaarile riikide relvastamiseks võimalikeks rünnakuteks lääne sihtmärkide vastu.

Bardella: me ei saada võidu korral vägesid Ukrainasse

Prantsuse paremäärmuslaste juht Jordan Bardella ütles esmaspäeval, et kui tema Rahvuskogu võidab eelseisvad ennetähtaegsed parlamendivalimised, ei saada Pariis Ukrainasse oma vägesid ega kaugmaarakette.

Bardella ütles oma programmi tutvustades, et tema valitsus annaks Kiievile logistilist toetust ja kaitsevarustust, kuid et ta on vastu Prantsuse vägede ja kaugmaarakettide saatmisele Ukrainasse.