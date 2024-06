WSJ: USA turistid toidavad Lõuna-Euroopa majandust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Lõuna-Euroopa leidis USA turistide näol uue majandusmootori ning ameeriklased kulutavad Vanas Maailmas üha rohkem raha. Vahemere piirkonnas tõusevad nüüd aga üürihinnad ning paljud kohalikud inimesed peavad kolima elama mujale.

USA turistid voolavad Euroopasse ning Vahemere piirkonnas luuakse tuhandeid uusi töökohti. Baarid ja hotellid on rahvast täis, kohalikud omavalitsused teenivad üha suuremat maksutulu.

Võimud rajavad uut taristut ning linnade ajaloolistes piirkondades käivad renoveerimistööd. Lissaboni kesklinnas asuva hotelli omanik Gonçalo Dias rääkis, et kavatseb keldrikorrusele ehitada džässibaari. Samal ajal tõusevad hotellis hinnad, öö maksab seal ligi tuhat dollarit, enamik külastajaid on pärit USA-st.

"Käes on head ajad. Viimase 45 aasta parimad ajad," ütles Dias ajalehele The Wall Street Journal.

Mõned analüütikud muretsevad nüüd, et uus buum võib pöörata Euroopa majanduse pea peale. Veel eelmise kümnendi alguses pidid Euroopa tööstusriigid Vahemere piirkonna võlakriisist välja tirima. Nüüd annavad Itaalia, Kreeka ja Portugal veerandi EL-i aastasest majanduskasvust. Samal ajal Saksamaa majandus komistab.

Hispaanias areneb majandus kiiremini kui Põhja-Euroopas. Iga neljas uus töökoht on seotud turismisektoriga, Kreeka puhul on see osakaal lausa 44 protsenti. Valitsused püüavad seda hoogu ära kasutada ja suurendava investeerinuid taristusse. Mõned majandusteadlased ning poliitikud muretsevad aga buumist tingitud tagajärgede pärast.

Vahemere piirkonnas tõusevad praegu juba kiiresti üüri- ja muud elamiskulud. Paljudel kohalikel elanikel on juba raske ots otsaga kokku tulla. Riikide majandused sõltuvad turismist üha rohkem, tehnoloogiasektor ja tootmine jäävad kapitalist ilma.

The Wall Street Journal ironiseerib, et selline majandusmudel meenutab pigem muuseumit. Pole veel selge, kas selline süsteem suudab tagada sellise heaolu taseme, millega eurooplased on pärast teise maailmasõja lõppu harjunud. Veel on ebaselge, mis saab siis, kui dollar ja turistid piirkonnast lahkuvad.

Praegu on Vahemere olukord roosiline, näiteks Portugalis on USA-st pärit turiste rohkem kui Hispaania päritolu turiste.

Ameeriklastel on rohkem raha kui eurooplastel. USA majandus taastus pandeemiast tingitud piirangutest kiiresti, dollar üha tugevneb ja miljonid ameeriklased vaatavad nüüd Vahemere poole.

Turism annab nüüd ligi viiendiku Lissaboni majandusest, Portugali majandus kasvab kiiremini kui Saksa majandus. Tänu võõrtööliste sissevoolule kasvab ka Portugali rahvaarv, see suurendab riigis tarbimist veelgi.

Tänu USA kapitalile muutus ka Lissaboni kesklinn. Kohalik elanik Goncalo rääkis, et ta on elanud pealinnas juba 15 aastat. Varem ei julgenud ta õhtul ajaloolisesse kesklinna minna, kuna see oli täis kodutuid, majad olid räämas ja tühjad.

Samas kurtis Goncalo, et üürihinnad on kerkinud nüüd lakke, paljud kohalikud elanikud kolivad seetõttu pealinnast minema. Kriitikud leiavad veel, et uuest olukorrast lõikavad kõige rohkem kasu sellised USA firmad nagu Airbnb ja Uber.

"Kogu linn on allutatud turismi huvide teenimisele. See pole majandus, mis teeniks suurema osa inimeste huve," rääkis Lissaboni elanik Rita Silva.

Piirkonnas on märgata juba rahulolematuse märke, tuhanded inimesed avaldavad massiturismi vastu meelt. Mõned majandusteadlased hoiatavad, et selline ärimudel lõpuks süvendab Euroopa ees seisvaid majandusprobleeme veelgi.