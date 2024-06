Saksa ärieliidi rahulolematus Scholzi valitsusega kasvab

Saksa majanduse arengut pidurdavad kõrged energiahinnad, liigne bürokraatia ja suur maksukoormus. Valitsus eeldab, et Saksamaa majandus kasvab sel aastal vaid 0,3 protsenti.

Hiljuti pidas Weimer 17-minutilise kõne, seda jagasid seejärel mitmed konservatiivsed majandusteadlased, kes on pikka aega kritiseerinud valitsuse majanduspoliitikat, vahendas Financial Times.

Weimer ütles, et rahvusvahelised investorid ei võta Saksa valitsust tõsiselt ning ei taha enam riigis äri ajada.

"Meie kuvand pole kunagi olnud nii halb kui praegu," rääkis Weimer.

Weimer kritiseeris valitsust ka Saksa autotööstuse hävitamise eest, viidates sisepõlemismootoriga autode järkjärgulisele keelustamise plaanile. Samas mõned kriitikud leiavad, et Saksa autofirmad on oma raskustes ise süüdi, kuna pole teinud piisavalt investeeringuid elektrisõidukitesse.

Weimer vastandas Saksamaa olukorda USA-ga ning kiitis Joe Bideni administratsiooni poolt välja käidud inflatsiooni vähendamise seadust. Selle seaduse järgi investeerib USA kliima- ja energiaprogrammidesse mitusada miljardit dollarit.

Weimer ütles, et Saksamaa peab lakkamast olema ühismajandus ja olema taas eramajandus.

"USA-s öeldakse, et pole vahet, kumb vanamees on president, meie (ärimehed) juhime riiki ja seega me ei hooli, kes on president," rääkis Weimer.

Mõned Saksa majandusteadlased tõid aga välja, et Weimer ajas vastuolulist juttu. Ühelt poolt tahtis ta õhemat riiki, teisalt nõudis suuremaid riiklikke toetusi. Ka võimuliit kritiseeris börsijuhi sõnavõttu ning võrdles seda parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) retoorikaga.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni asejuht Verena Hubertz ütles, et selline jutt meenutab pigem õlletelgis peetud vestlust. Kriitiline oli ka roheliste esindaja Sandra Detzer.

"Konkreetne kriitika on alati teretulnud, kuid valimatu lahmimine, see kahjustab meie poliitilist kultuuri ja Saksa majanduse mainet," ütles Detzer.

Saksamaa majandusministeeriumi ametnikud aga ütlesid, et valitsus on teinud bürokraatia vähendamisel suuri edusamme. Samuti võetakse kasutusele üha rohkem taastuvenergiat. Nad lükkasid tagasi väited, et rahvusvahelised firmad ei taha enam Saksamaale investeerida. Ametnikud viitasid, et viimase kolme aasta jooksul on riiki investeerinud nii Intel, TSMC kui ka teised rahvusvahelised firmad.

Samas valijad leiavad üha rohkem, et Saksamaa majanduse kohal ripuvad tumedad pilved. Opositsioon üritab nüüd valitsuse täbarat olukorda ära kasutada. Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Friedrich Merz on juba varem öelnud, et majanduse kehvas seisus on süüdi valitsuse energiapoliitika.

Rahulolematus riigis kasvab ning Scholzi sotsiaaldemokraate tabas Euroopa Parlamendi valimistel tõsine lüüasaamine, kui kindlalt jäädi alla nii konservatiividele (CDU), aga ka parempopulistlikule Alternatiiv Saksamaale.