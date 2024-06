Vaidlused 2025. aasta eelarve üle viisid Saksa valitsuse ummikusse

Saksamaa valitsuse kolm parteid peavad 2025. aasta riigieelarve üle teravaid vaidlusi ning eksperdid hoiatavad, et ummikseis võib olla koalitsioonile viimaseks piisaks karikas.

Aastal 2021 võimule tulnud kantsler Olaf Scholzi sotsiaaldemokraatidel (SPD), rohelistel ja liberaalsel FDP-l on kompromissile jõudmiseks aega 3. juulini, siis lõpeb parlamendi istungjärk.

FDP liikmest rahandusminister Christian Lindner nõuab ligi 30 miljardi euro suurust kokkuhoidu, mida rohelised ja SPD ei toeta.

Valitsuses on olnud tülisid varemgi, kuid nüüd kardetakse, et see võib olla koalitsioonile viimane hoop.

"Need kõnelused otsustavad koalitsiooni ametissejäämise," kirjutas ajaleht Süddeutsche Zeitung sel nädalal.

Eelarvekõnelused on ennegi rasked olnud, kuid kunagi ei ole need kestnud nii kaua.

"Need on raskemad kui harilikult," ütles Prantsusmaa Rahvusvaheliste ja Strateegiliste Uuringute Instituudi Saksa poliitika ekspert Jacques-Pierre Gougeon.

Saksamaa majandus on raskes seisus. Euroopa suurimat majandust on tabanud kiire inflatsioon ja tootmise aeglustumine.

Riigi kõrgeim kohus leidis veel eelmise aasta novembris, et koalitsioon rikkus nn võlapiduri reeglit.

Nimelt on Saksamaa põhiseadusesse kirjutatud reegel, et valitsus ei tohi võtta aastas uusi laene rohkem kui 0,35 protsendi ulatuses sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Reegel peatati 2020. aastal kolmeks aastaks seoses koroonaviiruse pandeemiaga, kuid kehtib nüüd taas.

Reegel piirab nüüd taas laenamist ja kitsendab ruumi uuteks kulutusteks.

Lisaks teeb koalitsioonierakondadele muret toetuse langus, mis ilmnes hiljutistel Euroopa Parlamendi valimistel, kus parima tulemuse sai konservatiivne opositsiooniblokk CDU-CSU ja tema kannul paremäärmuslik AfD.

Eelarvekõneluste peamine kitsaskoht on töötushüvitised

Lindner tahab kehtivaid hüvitisi piirata, sest need lähevad riigile liiga kalliks maksma ega kannusta inimesi tööle naasma.

SPD ei ole sellega nõus. Sotsiaaltoetuste süsteemi parandamine oli üks erakonna 2021. aasta valimislubadustest, millega loodeti madalapalgaliste toetust võita.

"Sotsiaaldemokraadid ei saa poliitiliselt endale järeleandmist lubada," ütles Gougeon.

Erimeelsused on ka diplomaatia ja kaitse rahastamises olukorras, kus Saksamaa tahab seista liberaalsete ja euroopalike väärtuste eest ning oma relvajõud Ukraina sõda arvestades ümber korraldada.

Kaitseminister Boris Pistorius nõuab oma ministeeriumi eelarve suurendamist ja kaitsekulutuste võlapiduri reegli alt välja arvamist.

Lindner ja FDP on aga kategooriliselt võlareeglite leevendamise vastu.

"Piduri allesjäämine on FDP jaoks eksistentsiaalne küsimus," ütles Gougeon.

Lindner lubas siiski kolmapäeval, et kaitsekulutuste kokkuhoidmist ei nõuta.

Scholz, Lindner ja rohelise majandusminister Robert Habeck kohtuvad pühapäeval ja loodavad kokkuleppe poole tüürida. Eesmärk on hoida ära eelarvekriisi muutumine usalduskriisiks, mis tooks kaasa ennetähtaegsed valimised, kirjutas vasakpoolne päevaleht TAZ.