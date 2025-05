Reuters: Euroopa jagab Venemaa külmutatud varasid miljardite eest ümber

Euroclear jagab ümber kolm miljardit eurot, mis kuulub Venemaa juriidilistele kehadele ja isikutele, kellele Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal, ütlesid kaks inimest.

Kolm allikat ütlesid, et külmutatud Vene varasid kasutatakse lääneriikide investoritele hüvitiste tasumiseks, pärast seda, kui Moskva konfiskeeris viimastel kuudel lääne investorite varad, mida nad Venemaal hoidsid.

See samm märgib majanduslikku surve uut taset – tegemist on esimese Venemaa külmutatud vahendite otsese ümberjagamisega.

Seni on Lääs tegelenud vaid külmutatud Venemaa varadest teenitud intressitulu ümberjaotamisega Ukraina toetamiseks. 2024. aasta oktoobris kiitis riikide ühendus G7 heaks ligi 50 miljardi dollari suuruse laenu Ukrainale, mis makstakse tagasi külmutatud varadest tekkiva tuluga. Venemaa president Vladimir Putin on seda varguseks nimetanud.

Reutersiga rääkinud inimeste sõnul sai Euroclear märtsis Belgialt, mis on tema peamine juriidiline volitaja, loa väljamakse tegemiseks. Euroclear teavitas kliente eelseisvatest maksetest 1. aprillil avaldatud teabedokumendis.

Lääne investoritele tehtavad makseid ei võeta aga ligi 200 miljardi euro suurusest Venemaa keskpanga reservist, mis on EL-is külmutatud, ütlesid kaks inimest.

Venemaa-vastaste sanktsioonide osana külmutati pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse ligi 300 miljardit dollarit Vene keskpanga varasid. Lõviosa neist ehk 180 miljardit eurot on külmutatud Brüsselis tegutsevas maailma suurimas arvelduskojas Euroclear. Selle raha tagasisaamine on Moskva jaoks oluline ja see on põhjustanud ligikaudu 100 kohtuasja Eurocleari vastu, ütles üks inimestest.

Moskva hoiatas eelmisel aastal, et võtab kasutusele vastumeetmeid, kui tema külmutatud varasid arestitakse ja kasutatakse Ukraina jaoks. Venemaa tegi selle aasta alguses seadusemuudatuse, mis lubab riigil vastumeetmeid rakendada.

Moskva on viimastel kuudel arestinud kolm miljardit eurot Eurocleari raha Venemaal asuvas depoopangas, et hüvitada kahju Venemaa investoritele, keda Lääne sanktsioonid tabasid, ütlesid kaks inimest.