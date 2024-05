ERR Brüsselis: Ungari blokeerib Ukraina abi Euroopa rahurahastust

Euroopa välisministrid kogunesid täna Brüsselis, et rääkida Ukraina toetamisest. Keskseks vaidluspunktiks kujunes Euroopa rahurahastu, mille töötamist Ungari juba pea aasta blokeerib.

Euroopa rahurahastus on olemas miljardid eurod, et Ukrainat relvadega varustada ning lähiajal peaks sinna lisa tulema. Kuid kahjuks ei pääse Kiiev sellele juba pea aasta ligi.

Ukraina aitamisel Euroopa rahurahastust on tekkinud juba vana ja kulunud probleem. Nimelt blokeerib Ungari otsust, millega ülejäänud 26 liikmesriiki nõus on.

"Venemaa külmutatud varade pealt teenitud kasum see liigub läbi Euroopa rahurahastu, kus on juba olemas lisavahendid. Kuid kahjuks Ungari seda lihtsalt blokeerib. Täna väga tõsiselt suunati kogu kriitika Ungari vastu, kuna Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba maalis väga realistliku pildi, kui raske on olukord Ukrainas," rääkis välisminister Margus Tsahkna.

Kuid probleemiks on ka Ukrainale relvi andnud riikide kartus selle ees, et nendega rünnatakse sihtmärke Venemaal.

"Praegusel hetkel meie hirm paistab, nagu see oleks kutse. Mitte ainult kutse tegutseda veel vihasemalt Ukrainas, aga ka kutse tegutseda meie riikides. Me räägime hübriidrünnakutest Balti riikides, Poolas ja teistest riikides. Aga see ulatub ka sellest väljapoole," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

"Putini tegevusel, et ta ähvardab reaalselt ja viib läbi hübriidoperatsioone Euroopas on hoopis vastupidine mõju. Tegelikult vähem kardetakse ja rohkem saadakse aru, et kui täna Ukrainat ei aidata, kui ei anta neile vabu käsi võitlemiseks nende relvadega, siis tegelikult see sõda võib jõuda Euroopasse," sõnas Tsahkna.

Üle ja ümber ei pääsetud ka olukorrast Gazas, mis pälvib rasket kriitikat üle Euroopa.

"Õudsed uudised tulevad Rafah'st, kus Iisraeli õhurünnak tappis kümneid ümberpaigutatud inimesi. Viimane hukkunute arv on 40 inimese ümber. Sealhulgas väiksed lapsed põlemas surnuks. Mõistan selle hukka tugevamal viisil. See tõestab, et Gazas ei ole turvalist kohta," ütles Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrell.