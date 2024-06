Starmer lubab keelata sooideoloogia õpetamise koolides

Esmaspäeval valimiskampaania käigus Kettering Buccleuch Akadeemiat külastades ütles Starmer ajalehele The Telegraph, et ta ei toeta koolides sooideoloogilist õpetamist.

Küsimused soo ja selle kohta, kes on naine, on Starmeri juhtimisel Tööparteile probleeme valmistanud, kusjuures opositsioonijuhti on kritiseeritud mitmete tema varasemate märkuste tõttu selles küsimuses.

"Ma arvan, et see on veel arutluse all, seega pole veel tulemust, kuid ma ei usu, et peaksime õpetama sooideoloogiat koolides," ütles Starmer.

Valitsus avaldas eelmisel kuul praeguse suhete, seksuaalhariduse ja tervisehariduse (RSHE) juhendi kavandatud uuenduse, kutsudes üles keelama sooidentiteedi õpetamist koolides. See tühistaks praeguse RSHE juhendi, mis ütleb, et lapsi tuleks õpetada faktide ja seaduste kohta seksist, seksuaalsusest, seksuaaltervisest ja sooidentiteedist eakohasel ja kaasaval viisil.

Juhendis soovitatakse, et kuigi õpilastele tuleks rääkida soovahetusest, mis on Ühendkuningriigi seaduste järgi eraldi õigus, peaksid koolid õpetama bioloogilise soo fakte ega tohi kasutada materjale, mis esitavad vaieldavaid vaateid faktidena, sealhulgas vaadet, et igaüks saab oma sugu määrata kujuteldaval spektril.

"Vaieldavat sooidentiteedi teemat ei tohiks õpetada," lisatakse ettepanekutes.

Kuigi juhendis ei mainita otseselt sooideoloogiat, on haridusminister Gillian Keegan varem kasutanud seda terminit vaheldumisi mõistega sooidentiteet.

Keegani sõnul algatas ta uurimise, kuna temani jõudis info, nagu õpetataks osas koolides, et eksisteerib 72 sugu ja sugu võib muutuda päevapealt.

Kuid Tööpartei püüdis esmaspäeval teha vahet kahel terminil, kuigi partei keeldus selgitamast, mida Starmer mõtles sooideoloogia all.

"On inimesi, kes võitlevad oma sooidentiteediga ja see on eluline reaalsus, mida haridus peaks muidugi kajastama eakohasel viisil," ütles pressiesindaja.

Lisaküsimusele selgituste saamiseks ütles Tööpartei pressiesindaja: "Midagi ei tohiks koolides õpetada ideoloogilisel viisil, sealhulgas sugu. Praegune RSHE juhend nõuab seaduse järgi, et lapsi õpetatakse eakohasel viisil faktide kohta seksist, seksuaalsusest, seksuaaltervisest ja sooidentiteedist. Tööpartei prioriteet on iga lapse ohutus ja heaolu."

Kommentaarid näisid kinnitavat, et Tööpartei loobub konservatiivide ettepanekust keelata sooidentiteedi õpetamine klassiruumis, kui Starmer järgmisel kuul peaministriks saaks. Partei on samuti lubanud muuta soovahetamise lihtsamaks, väites, et praegune süsteem on tülikas ja vananenud.

Võrdsusminister Kemi Badenoch hoiatas, et plaan lihtsustada soo vahetamise protsessi näitab taas kord, et Tööpartei ei hooli oma poliitika tegelikust mõjust.

"Tööpartei ettepanekud lahjendavad kaitsemeetmeid, mis takistavad pahatahtlikel inimestel ära kasutada soomuutmise protsessi," lausus ta. "See loob riski, et ohtlikud inimesed pääsevad naistele mõeldud ruumidesse."