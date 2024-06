Los Angelese sünagoogi ees läksid meeleavaldajad külastajatele kallale

"Ma tahan selgelt öelda, et Los Angeles ei ole antisemitismi ja vägivalla pelgupaik," ütles linnapea. "Need, kes on vastutavad, leitakse üles ja vastutusele ka võetakse."

Kohe ei olnud võimalik kindlaks teha, mis vägivalla vallandas. Kokkupõrke videod näitasid, kuidas meeleavaldajad löövad rusikatega ja tunglevad üksteise peale. Üks video näitas politseinikke kiivrites, kes surusid tagasi nende peale karjuvaid Palestiina-meelseid meeleavaldajaid.

Meeleavaldajatel olid sildid, mis protestisid USA relvade andmise vastu Iisraelile ja palestiinlaste vastase vägivalla vastu. Teine video näitab, kuidas meeleavaldajad ümbritsevad kaht maas olevat inimest, nende ümber on verd ja teised karjuvad "Lõpeta!".

Palestiina-meelne grupp kutsus Instagramis inimesi pühapäeval sünagoogi aadressile protestima kinnisvaraürituse vastu. Kinnisvarabüroo korraldas ürituse sünagoogis, et reklaamida oma kinnisvara. Agentuur ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

"Meie maa ei ole müügiks," ütles Palestiina-meelne grupp.

Los Angelese politsei teatas, et üks inimene arreteeriti protestil naelutatud posti omamise eest. Politsei teatel esitati kaks süüdistust rünnakus.

Bass ütles, et palub Los Angelese politseil patrullida täiendavalt palvuskohtade juures ja Pico-Robertsoni naabruskonnas.

Adas Torah sünagoog teatas esmaspäeval, et meeleavaldajad ahistasid ja hirmutasid kõiki, kes püüdsid siseneda. Mõned inimesed said protestijate poolt näkku pipragaasi.

"Need, kes suutsid sünagoogi siseneda, tundsid end sees turvaliselt," ütles sünagoogi esindaja. "Kuid on raske kontrollida rahvahulka, kes on otsustanud tekitada kaost ja hirmu."

Kokkupõrge toimus keset kasvavat antisemiitlike juhtumite arvu USA-s alates Iisraeli ja Hamasi sõja algusest eelmise aasta sügisel. Eelmisel aastal registreeriti USA-s 8873 antisemiitlikku juhtumit, millest enamik toimus pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu, teatas juudi kaitserühmitus Anti-Defamation League (ADL). Eelmisel aastal registreeritud juhtumite arv oli suurim, mida organisatsioon on rohkem kui 40 aasta jooksul jälginud.

Nii moslemi kui ka juudi ameeriklased on viimastel kuudel teatanud ahistamise, hirmutamise ja rünnakute sagenemisest.

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval sotsiaalmeedias, et on juhtunust nördinud.

"Juudi koguduse liikmete hirmutamine on ohtlik, vastuvõetamatu, antisemiitlik ja mitte-Ameerika," ütles ta. "Palvuskoha blokeerimine – ja vägivallaga tegelemine – ei ole kunagi vastuvõetav."

"Palvuskoha sihtimiseks pole vabandust. Sellisel antisemiitlikul vihkamisel pole Californias kohta," ütles California kuberner Gavin Newsom.

Meeleavaldused on USA-s puhkenud alates Iisraeli ja Hamasi sõja algusest eelmisel sügisel. Sel kuul seisid meeleavaldajad New Yorgi linnas näituse ees, mis mälestas Hamasi 7. oktoobri rünnaku ohvreid muusikafestivalil Iisraelis.

"Meeleavaldajate õigustus juutide tapmisele ei kuulu tsiviliseeritud ühiskonda," ütles esindajatekoja vähemuse juht Hakeem Jeffries (D., N.Y.) New Yorgi juhtumi kohta. "Me ei tolereeri seda."

Ülikoolid on kevadel olnud tunnistajaks mõnele vägivaldsemale protestile, kuna Palestiina-meelsed üliõpilasaktivistid on kampuseid üle võtnud. Üliõpilased kutsusid oma ülikoole üles katkestama sidemed Iisraeliga seotud ettevõtetega.