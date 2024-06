Elektrihinnad püsivad suvel kõrgel

Alexela energiakaubanduse juhi Kalvi Nõu sõnul elektrihinnad langustrendi ei näita.

"Suve alguse poole – kuu-kaks tagasi – oleks veel oodanud, et need [hinnad] tulevad veel madalamad. Viimase aja trendid näitavad, et päikest siiski ei ole pidevalt, et neid päeva keskmisi hindu piisavalt alla suruda ja samal ajal öisel ja hommiku-õhtu tipu ajal on selge puudujääk, mis hoiab elektrihinda kõrgel," ütles ta.

Nõu sõnul põhjustavad kõrgeid päeva maksimumhindu gaasi- ja põlevkivijaamad, mis lülitavad ennast lühikeseks ajaks tööle ning ei suuda sellega tarbimisvajadust rahuldada.

Lisaks gaasi- ja põlevkivijaamade lühikesele tööajale mõjutavad elektrihindu ka tuulevaiksed ja pilvised ilmad.

"Kui vahepeal on tuulised ja päikeselised päevad, siis need toovad kohati hinna alla, aga suurt muutust ma ei näe praegu," sõnas Nõu.

Lähikuude tööpäeva keskmiseks hinnaks prognoosib Nõu 100 eurot megavatt-tunni kohta, mis on sarnane praeguste hindadega.

Kõige rohkem mõjutab elektri börsihindu siiski Estlink 2 rike, mis on Nõu sõnul turult väljas augusti lõpuni.

"See on hästi suur põhjus, mis seda tingib: 650 megavatti igal tunnil sellist odavat võimsust Soome suunal ei pääse Eesti turule. Kui Estlink 2 peaks ühel hetkel tagasi tulema turule, siis need hinnad ka langevad," lausus ta.