Kallase Euroopasse lahkumine lükkab valitsuses edasi ka automaksu arutelud

President saatis mootorsõidukimaksu uuesti arutamiseks riigikokku, kuidas seadusega edasi minnakse, Reformierakonna ministrid "Aktuaalse kaamerale" rääkida ei soovinud. Peaminister Kaja Kallas on visiidil Luxembourgis. Rahandusminister Mart Võrklaev ja kaitseminister Hanno Pevkur on puhkusel. Kliimaminister Kristen Michal soostus vastama kirjalikult, et nüüd "riigikogu määrab seaduse sisu ja tempo, nagu ka selle eelarvelise ulatuse. Riigikogu teeb esialgse info põhjal lähematel nädalatel otsuse, kas ja mida seaduses muuta."

Vaid riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi nõustus selgitama, et riigikogu tuleb kutsuda erakorralisele istungile.

"Meil on kaalul ju suurusjärgus 230–240 miljonit eurot, mis oli planeeritud tulu 2025. aasta eelarvesse. Kuigi tahaks võib-olla sisuliselt ja õiguslikult vabariigi presidendiga vaielda, päädib see ilmselt riigikohtus vaidlusega. Aga kuna meil seda aega ei ole ja see aken on väga väike, siis mina olen seda meelt, et ikkagi minna seda seadust muutma. Sellisel juhul on võimalik hiljemalt juulikuu jooksul see seadus vastu võtta ja jõustada," lausus Kivimägi.

Automaks jõustuks sel juhul järgmise aasta veebruarist, ütles Kivimägi. Kaja Kallas ütles aga teisipäeval Vikerraadios, et automaks võiks hakata kehtima aasta algusest, sest maksu jõustumiseks peab jääma aega kuus kuud vaid üldjuhul. Koalitsioonipartneritele selline lähenemine ei meeldi.

"Kõik mis puudutab makse, uusi makse, koormuste panemist ühiskonnale, see seadus peab jõustuma vähemalt kuus enne. Me peame koalitsioonis arutama, mis seisus see on, kas võtta vastu (seadus) muudetud kujul või kuidas üldse edasi liikuda," lausus välisminister ja Eesti 200 esimees Margus Tsahkna.

Kuid eelarvelised otsused seisavad praegu Reformierakonnas tekkinud võimuvaakumi taga, ütles Tsahkna.

"Siin on väga palju poliitiliselt lahti. Järgmised kaks päeva otsustavad, kas meie peaminister saadetakse Euroopasse. Kui ta läheb, siis Reformierakond peab valima uue esimehe, siis tuleb uus valitsus, see võtab kõik aega," märkis Tsahkna.

"Otsuseid saab parlament teha ikkagi siis, kui koalitsioon on olemas. Kui on lõpetav koalitsioon, siis neid otsuseid tõesti teha ei saa. See sõltub sellest, mis ettepanek tehakse ja mis peaministri plaan on. Mida kiiremini Reformierakond oma erakonnasisesed otsused ära teeb, seda kiiremini on võimalik kõigi nende küsimustega edasi minna," lausus siseminister ja sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.