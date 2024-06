Kallas soovib Reformierakonna uue esimehe valimiseks üldkogu kokku kutsuda

"Olen teinud ettepaneku reedel erakorraliseks Reformierakonna juhatuse koosolekuks, et kutsuda kokku üldkogu, kes valib uue erakonna esimehe. Kui uus esimees on valitud, siis saab ta ka kokku panna uut koalitsiooni ja siis astun ma peaministri kohalt tagasi," rääkis Kallas Euroopa Ülemkogu järel Eesti ajakirjanikele antud pressikonverentsil.

Üldkogu võiks tema hinnangul toimuda 14. juulil.

Kallas ei soostunud ütlema, keda tema enda mantlipärijana näha soovib

"Kõigepealt erakonna inimesed valivad uue esimehe ja siis tema saab ka peaministriks. Minu eelistused ei oma siin tähtsust," sõnas ta.

Järgmine peaminister ja valitsus peavad Kallase sõnul jätkama seniste väljakutsetega.

"Väljakutsed, mis meil on, minu lahkumisega ära ei kao. Eelarve tuleb paremasse korda saada, kaitsesse on vaja palju investeerida. Väljakutseid on palju ja kõike, mida oleme ajanud, tuleb ajada ka edasi," ütles Kallas.

Meedias on seni Reformierakonna võimaliku uue esimehena räägitud erakonnas nii Hanno Pevkurist kui ka Kristen Michalist.