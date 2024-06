Trumpil on pärast süüdimõistmist Bideni ees neljapunktiline edumaa

Kuigi aprillis tehtud küsitluses seisid kandidaadid võrdselt, on Trump praegu 48 protsendiga juhtimas Bideni 44 protsendi vastu.

Küsitlus korraldati pärast Trumpi süüdimõistmist vaikimisraha juhtumis. Kui küsiti süüdimõistva otsuse mõju kohta, ütles 19 protsenti registreeritud valijatest, et see vähendab nende tõenäosust tema poolt hääletada, 11 protsenti ütles, et suurendab, ja 68 protsenti ütles, et see ei muuda midagi. 46 protsenti registreeritud valijatest ütles, et kiidavad otsuse heaks, võrreldes 30 protsendiga, kes ei kiida.

Ka rahalised annetused on näidanud kasvavat toetust endisele presidendile. Mai lõpus oli Trumpi kampaanial pangas 116,6 miljonit dollarit, võrreldes Bideni 91,6 miljoni dollariga. Bideni kampaania parim päev oli interneti teel tehtud annetuste osas vahetult pärast Trumpi süüdimõistmist. 31. mail koguti 8,1 miljonit dollarit.

Tõenäolistest valijatest usub 55 protsenti, et Trump on toime pannud tõsiseid kuritegusid, samas kui 39 protsenti ei usu seda.

Seadusandjad on Trumpi süüdimõistmises eriarvamusel, mõned nimetavad seda laastavaks, teised tunnevad end kindlustatuna.

Mais sai Trumpist esimene endine kriminaalkurjategijast president, kui ta mõisteti süüdi 34 kuriteoepisoodis ärikirjade võltsimises, et varjata vaikimisraha maksmist pornostaarile.

Küsitlustulemused näitavad, et valijad on rahulolematud 2024. aasta valimiste eeldatavate kandidaatidega. 61 protsenti vastanutest ütles, et demokraatide kandidaat peaks olema keegi teine, ja 54 protsenti ütles, et vabariiklaste kandidaat peaks olema keegi teine.

77 protsenti vastanutest lubas debatti vaadata ja 19 protsenti ütles, et ei vaata. Trump on veetnud viimase nädala kampaaniat tehes eri linnades, samal ajal kui Biden on olnud alates neljapäevast Camp Davidis, valmistudes nende kohtumiseks.

New York Timesi ja Siena College'i küsitlus tehti 20.–25. juunil. Küsitleti 1226 registreeritud valijat ja selle veamarginaal on 3 protsendipunkti.