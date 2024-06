USA ja kogu maailm elab Trumpi ja Bideni debati ootuses

Neljapäeval toimub USA-s president Joe Bideni ja ekspresident Donald Trumpi esimene teledebatt ning panused on seekord kõrged. Mõlemad eakad kandidaadid on omavahel tülis ning varmad ära kasutama iga võimalust, et loopida oponendi pihta solvanguid ja süüdistusi.

Mõlemad kandidaadid taotlevad teist ametiaega ja püüavad veenda avalikkust, et suudavad seda ametit üldse pidada. Debatt toimub telekanali CNN stuudios Atlantas ning kandidaatide kõrge iga pälvib seekord suurt tähelepanu, vahendas The Wall Street Journal.

Biden on 81-aastane, ta on USA vanim ametisolev president. Samas Trump on 78-aastane ning süüdimõistetud kurjategija. Kandidaatidel on erinev maailmatunnetus ning see on esimene kord alates 1890. aastatest, kui debatil astuvad üles endine ja praegune president.

Vabariiklaste strateeg Brett O'Donnell ütles, et sel debatil on panused kõrged. Kandidaadid ei saa omavahel ka isiklikul tasandil läbi ning avalikkus tunneb suurt huvi, kuidas nad üksteist kritiseerima asuvad.

O'Donnell rääkis, et Trump peab kasutama debatti selleks, et panna demokraatide presidendi poliitika referendumile. Samas Biden peab näitama, et valimistel on valik tema ja Trumpi vahel. Biden peab näitama, et majandus on saanud jalad alla ning Trump võib selle uuesti rööpast välja viia.

2020. aasta esimeses debatis sekkus Trump järjepidevalt Bideni jutule vahele. Teises debatis oli Trump mõõdukam. Seekord loodavad Trumpi abid, et ekspresident keskendub teemadele, kus Biden on kõige haavatavam, nagu inflatsioon, piirikriis.

Bideni nõunikud on öelnud, et Biden hoiatab ameeriklasi selle eest, mida Trumpi naasmine Washingtoni võib riigi jaoks kaasa tuua. Lauale pannakse sellised teemad, nagu demokraatia, abordiõigus ja maksud. Biden peaks käima välja ka oma teise ametiaja kava ning rõhutama, et Trump on süüdimõistetud kurjategija.

Bideni nõunikud ütlesid veel, et president rahustab neid ameeriklasi, kes leiavad, et ta on liiga vana ning ei jaksa järgmistel aastatel enam tööd teha.

Biden valmistus debatiks USA presidendi Marylandi residentsis Camp Davidis. Ta viibis seal mitu päeva ning harjutas väitluseks. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et debatiga seotud ettevalmistused kestsid tihti lausa hilisõhtuni.

Trump tegi samal ajal kampaaniat ning loobib juba Bideni suunal süüdistusi. Ta leiab, et Biden kasutab erinevaid ravimeid, et debati ajal olla üldse vormis. Samuti seletab Trump, et teda ootab ees ebavõrdne kohtlemine, kuna debatti juhivad CNN-i ajakirjanikud.

Debatt algab Eesti aja järgi kell neli öösel ehk reede varahommikul. Teine Bideni ja Trumpi debatt peaks toimuma alles 10. septembril.