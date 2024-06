Narva piiripunkti sulgemise järel tekkisid järjekorrad Koidulas ja Luhamaal

Bussiettevõte Lux Express tühistas Narva piiripunkti sulgemise tõttu kõik Tallinna-Peterburi reisid. Vaatamata sellele, et klientide teavitamist alustati reede hommikul, olid mõned inimesed siiski Tallinna bussijaama kohale tulnud.

"Ma sain 15 minutit enne väljumist teada, et buss ei lähe. Varem ma infot ei saanud. Lihtsalt nägin, et platvormi polnud kuskil kirjas, aga buss oleks pidanud juba väljuma. Seejärel kohtusin teiste samas olukorras olevate inimestega," rääkis Dimitri.

"Seisime siin ja inimesed tulid meie juurde, kui nad kuulsid, et räägime vene keelt. Nad üritavad nüüd leida autot ja me kaalume variante. Tundub, et Pihkva piir on avatud ja seal on võimalik jalgsi üle minna. Tundub, et valime selle tee,2 lausus Roman.

Roman alustas oma teekonda Münchenist ja soovib võimalikult kiiresti jõuda Peterburi oma haige ema juurde. Seetõttu ei taha ta ka piletit ümber muuta mõneks hilisemaks kuupäevaks.

Lux Expressi Eesti ärijuhi Ingmar Roosi sõnul otsitakse klientidega lahendusi juhtumipõhiselt. Busse nad üle mõne teise piiripunkti aga suunata ei saanud.

"Me eile (reedel – toim.) kaalusime seda varianti, et mis oleks, kui suunaks bussid Luhamaale või Koidulasse, aga liiniloa järgi meil seda õigust ei ole ja sellise erakorralise meetme võtmist Venemaa piirivalve suure tõenäosusega ei oleks aktsepteerinud. Sellega oleks meie hinnangul kaasnenud olukord, kus need bussid oleksid jäänud kinni Luhamaale või Koidulasse," lausus Roos.

Narva piiripunktis on kogu laupäev olnud rahulik. Kohale on tulnud vaid üksikud inimesed, kes samuti suunati teistesse piiripunktidesse. Luhamaal on sõiduautodele ja jalakäijatele praegu ooteaeg 16, Koidulas kuus tundi.

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuhi Ivo Utsari sõnul tuleb kindlasti varuda kannatust, kuid samas pole sellises ooteajas ka midagi ülemäära ebatavalist.

"Kõige kehvem lugu on nendel, kes on Eesti piiri juba ületanud ja ei ole veel Venemaale saanud, seal võib teinekord ooteaeg kujuneda kahe-kolmetunniseks. Tingimused on seal kindlasti paremad kui Narvas, mis oli ka üks põhjus, miks me sulgesime Narva. Inimesed jäid sinna galeriisse kinni, mis tekitas ohu inimeste tervisele ja kui on ebamugavad olukorrad, siis võib ka tekkida avaliku korra rikkumise tuhin peale," rääkis Utsar.

Narva piiripunkt on Eestist väljuval suunal suletud kuni esmaspäeva hommikul kella seitsmeni.