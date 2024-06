Narva piiripunkti juht Marek Liiva rääkis teisipäeval ERR-ile, et Narva piiripunkti Eesti poolel enam suuri järjekordi ei ole, kuid sillal ootavad mitusada inimesest Venemaa-poolsest piiripunktist läbipääsemist.

"Töö käib tavarežiimil," kommenteeris Liiva olukorda Narva piiripunktis. Liiva sõnul ei ole Eesti poolel enam pikki järjekordi. "Kui liinibuss toob Peetri platsile inimesed, siis aeg-ajalt siin väike saba ukse juurde tekib, aga üldiselt Eesti poolel [järjekorda] ei ole."

Teisipäeval kella 12 paiku oli Liiva sõnul Narva sillal hinnanguliselt 300–400 inimest, kes ootasid Venemaale pääsemist.

Liiva selgitas, et järjekorra sillal on põhjustanud Venemaa-poolse piiripunkti aeglane läbilasketempo. "Meie vaatest on praegu olukord okei. Kõik, mis seal praegu suuremad tõkked on, on just Vene piirivalve enda poolt ja nende poolel," lisas Liiva.

Vene pool piiri lendavat aerostaati ehk vaatlusõhupalli teisipäeval näha ei ole olnud, märkis Liiva.

Piirivalvebüroo juht: pärast paraadi ei ole piiril intsidente esinenud

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel rääkis ERR-ile, et pärast Narvas toimunud võidupüha paraadi ei ole Venemaa piiril intsidente esinenud.

"Pärast paraadi otseselt ei ole intsidente. Kui vaatame piiriliiklust üldiselt, siis täna vähemalt tundub see olevat parem, kuigi Vene poolel endiselt järjekorrad on," sõnas Purgel.

Purgel ütles, et esmaspäeval ei jõudnud järjekordade tõttu ligi 30 inimest piiri enne sulgemist ületada. "Me üritasime võimalikult palju sillale inimesi saada, nii-öelda Vene poolele, aga mingi hetk pidime ikkagi otsuse tegema 23.00 piiripunkt sulgeda."

Purgel rääkis, et PPA on üritanud Venemaaga seoses seisakuga piiripunktil suhelda, kuid Venemaa on olukorda põhjendanud kasvanud piiriliiklusega. "Kui me vaatame statistikat, siis see ilmselgelt ei vasta tõele," märkis Purgel. "Pigem on piiriliiklus isegi vähemaks jäänud ja jääb ikka sinna 3000 sisse. Need väited ei vasta tõele."

Purgel: ilmselt taotleb Venemaa, et piiripunkt oleks öösel avatud

"Vene pool ikkagi üritab mingisugust mõju avaldada. Siin on ilmselt mitu varianti. Üks nendest võib olla see, et soovitakse, et see piiripunkt oleks jälle 24 tundi lahti ja seetõttu avaldatakse sellist survet Eesti poolele," sõnas Purgel.

Purgel rääkis, et kui 1. mail suleti piiriliiklus ööseks ajaks, siis poolteist kuud kõik toimis ning järjekordasid ei tekkinud, olenemata sellest, et piiriületajate hulk oli sama või isegi veidi suurem kui praegu.

"Täna näeme selgelt, et juuni keskelt on Venemaa pool, ma ütleksin, et isegi meelega aeglustanud piiriületuse protsessi, mistõttu need järjekorrad on hakanud tekkima," lausus Purgel. "Ma arvan, et üks pool, mida Venemaa taotleb, on ilmselt, et piiripunkt oleks öösel lahti."

Purgel rääkis, et PPA jaoks on olukord piiripunktis praegu rahuldav ja nad ei näe põhjust piiripunkti sulgemiseks. "Aga kõik võib jooksvalt muutuda, see pigem sõltub Venemaa poolest. Kui nad meelega hakkavad aeglustama piirikontrolli protsessi, siis meil võib-olla lihtsalt ei jää midagi muud üle, sest vastasel juhul olukord on veel keerulisem – inimesed jäävad sillale kinni või siis Peetri väljakule lihtsalt koguneb nii palju rahvast ja seal võib nende tervisele oht olla sõltuvalt siis ilmastikutingimustest ja muudest põhjustest."

Piiril lendav aerostaat on Purgeli sõnul igapäevane nähtus. "See aerostaat on sellise võimekusega aparaat, et seda saab kasutada mitmeks eesmärgiks ja pigem näeme, et see vist jääbki sinna alale pikemaks ajaks, et siis monitoorida lisaks nende enda piirile ka meie tegevust," lisas Purgel.