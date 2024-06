USA valimisdebatt: Bidenil kippusid sõnad sassi minema

Biden alustas debatti ebalevalt – tema tervitus oli summutatud ja kähe ning sõnadest oli raske aru saada. Ka ülejäänud debati vältel rääkis USA praegune president väga vaikselt, mis ilmestab, kui palju mees on vananenud. Hoolimata nädalapikkusest ettevalmistusest tundus Biden kurnatud.

Biden rääkis hajameelselt, kaotas aeg-ajalt mõttelõnga või oli raskustes oma mõtete väljendamisega. Füüsiliselt nägi ta välja palju vanem kui Trump, kes on temast kolm ja pool aastat noorem. Isegi Trumpi omapärane oranž meik paistis positiivsem välja võrreldes presidendi kahvatu jumega, märgib The Times.

Trump aga ületas erinevate väljaannete hinnangul ootusi, kuna oli seekord oma vastustes üsna distsiplineeritud ja pidas kinni peamistest jutupunktidest.

Kaks ajaloo vanimat presidendikandidaati ründasid üksteist abordi, immigratsiooni, Ukraina ja Gaza sõdade ning majanduse käsitlemise üle, püüdes mõlemad mõjutada arvamusküsitlusi, mis on näidanud kuude kaupa pea võrdset seisu.

Trump esitas ridamisi kriitikat, millest mõned olid hästi tuntud kaheldavad väited, mida ta on kampaania jooksul korduvalt esitanud, sealhulgas väited, et migrandid on põhjustanud kuritegude laine ja et demokraadid toetavad imikute tapmist.

Biden süüdistas Trumpi riikliku abordiõiguse kaotamises, viidates konservatiivide määramisele USA Ülemkohtusse, kes selle üle otsustasid.

Trump vastas, et Biden ei toetaks mingeid abordipiiranguid ja et küsimuse tagasiviimine osariikidesse oli õige samm.

Trump süüdistas Bidenit USA lõunapiiri kindlustamata jätmises, väites, et see on toonud kaasa kuritegude laine. "Ma nimetan seda Bideni migrantide kuritegevuseks," ütles ta.

Biden kinnitas, et Trump liialdab ja valetab, ning märkis, et uuringud näitavad, et immigrandid ei pane toime kuritegusid sagedamini kui kohalikud ameeriklased. "Jälle kord, ta liialdab, ta valetab," vastas ta.

Biden süüdistas oma eelkäijat ka halvas majanduslikus olukorras, mille Trump talle ametiaja lõpus jättis. Bideni sõnul oli majandus vabalanguses ja koroonapandeemiaga oli toime tuldud halvasti.

Trump süüdistas ametiaja lõpus tekkinud majandusprobleemides just koroonapandeemiat ja kiitis, et enne seda oli tema tehtud maksukärbetega majanduse olukord ajalooliselt hea.

"On kahju, mis on meie riigiga viimase nelja aasta jooksul juhtunud," ütles Trump. "Inflatsioon tapab meie riigi."

Viimaste küsitluste kohaselt on ameeriklased nimetanud inflatsiooni ja elukallidust oma perekonna kõige olulisemaks probleemiks viimasel kolmel aastal. Bideni jaoks võib-olla veelgi murettekitavam on see, et 46 protsenti USA täiskasvanutest ütlesid, et neil on majanduse osas väga palju või üsna palju usaldust Trumpi suhtes.

Kaks kandidaati läksid seejärel vastamisi välispoliitika teemadel ehk Ukraina sõja ja Iisraeli kriisi asjus.

"Seda sõda poleks kunagi olnud, kui meil oleks olnud tõeline riigijuht. See on sõda, mis poleks kunagi tohtinud alata. President on andnud Ukrainale praegu 200 miljardit dollarit või rohkem. See on väga palju raha. Ma arvan, et kunagi pole olnud midagi sarnast ega sellisel tasemel," sõnas Trump.

"Ma pole kunagi elus sellist jama kuulnud," vastas Biden.

Trump kordas oma varasemaid seisukohti, et võib Ukraina sõja lõpetada juba enne, kui ta pärast võimalikku tagasivalimist ametisse astub. Biden hoiatas, et Venemaa president Vladimir Putin ei lõpeta oma sõjategevust Ukrainas.

Ukraina toetamist kaitsnud Biden uuris otse, kas Trump kavatseb USA NATO-st välja viia, kuid ei saanud küsimusele otsest vastust. "Mis te arvate, mis saab NATO riikidega, pärast teie ametisseastumist?" küsis Biden.

Trump süüdistas Bidenit vastuseks palestiinlaste poole hoidmises brutaalses Gaza konfliktis, kuna president keeldus Iisraeli aitamast Hamasi hävitada.

"President ei taha seda teha. Temast on saanud nagu mingi palestiinlane, aga ta ei meeldi neile, sest ta on väga halb palestiinlane, ta on nõrk," rääkis Trump.

Küsimusele 6. jaanuari 2021. aasta rünnaku kohta USA Kapitooliumile Trumpi toetajate rahvamassi poolt, keeldus endine president vastutust võtmast ja väitis, et paljud arreteeritud olid süütud.

"See mees ei mõista Ameerika demokraatiat," põlastas Biden vastuseks.

Käheda häälega Biden ajas debati esimeses pooles pidevalt sõnu sassi, kuid leidis rütmi, kui ründas Trumpi süüdimõistmise eest vaikimisraha maksmise juhtumis pornostaar Stormy Danielsile, nimetades teda kurjategijaks.

Vastuseks tõi Trump välja Bideni poja Hunteri hiljutise süüdimõistmise.

Hetk hiljem märkis Biden, et peaaegu kõik Trumpi endised kabinetiliikmed, sealhulgas endine asepresident Mike Pence, pole tema kampaaniat toetanud. "Nad tunnevad teda hästi, nad teenisid koos temaga," ütles ta. "Miks nad ei toeta teda?"

Mõlemad nimetasid teist halvimaks presidendiks ajaloos. Biden nimetas Trumpi kaotajaks ja virisejaks, samas kui Trump nimetas Bidenit katastroofiks.

Ühel hetkel tülitsesid rivaalid golfimängu oskuste üle. Trump hooples, et lööb palli kaugemale kui Biden, ja Biden vastas, et Trumpil oleks raskusi koti kandmisega.

Kaks kandidaati väitlesid CNN-i eetris ilma stuudiopublikuta ja nende mikrofonid lülitati automaatselt välja, kui ei olnud nende kord rääkida. Sellised ebatüüpilised reeglid kehtestati, et vältida kaost, mis rikkus nende esimese debati 2020. aastal, kui Trump Bidenit korduvalt katkestas.