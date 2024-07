USA demokraat: Harris võiks kandideerides Trumpi ülekaalukalt võita

Schiff ütles NBC Newsile, et Harris võib Trumpi võita, kuid enne peab praegune president ja demokraatide kandidaad Joe Biden tegema enda kandidatuuri kohta otsuse.

"Ma arvan, et Harris võib vabalt ülekaalukalt võita, kuid enne, kui me jõuame otsuseni, kes veel võiks kandideerida, peab president tegema otsuse, kas see on tema," ütles Schiff.

"Biden kas peab ise ülekaalukalt võitma või ta peab andma teatepulga üle kellelegi, kes seda suudab," lisas ta.

Samas hoidus Schiff nõudmast Bidenilt kandideerimisest loobumist. Tema hinnangul peaks Biden aga küsima objektiivset nõu selle kohta, kas jätkata.

"Arvestades Joe Bideni imelist mainet ja Donald Trumpi kohutavat mainet, peaks Biden Trumpiga põrandat pühkima. Joe Biden kandideerib kurjategija vastu. See ei tohiks isegi tasavägine olla," rääkis Schiff.

Bideni senist kampaaniat on varjutanud mitmed eksimused avalikes esinemistes. Nii näiteks ajas ta raadiosaates esinedes segamini sõnad ning tema lausest võis välja lugeda, et ta peab end mustanahaliseks naiseks. Kriitikat pälvis ka tema esinemine teledebatis Donald Trumpiga, kus ta samuti kippus sõnu sassi ajama.

Bideni esinemist viimases teledebatis on kritiseerinud teiste seas ka tema parteikaaslased. Näiteks demokraadist kongresmen Lloyd Doggett kutsus president Joe Bidenit loobuma Valgesse Majja tagasi kandideerimisest.

Eelmisel nädalal kutsus Ameerika Ühendriikide üks kõige mõjukamaid ajalehti, The New York Times (NYT) oma juhtkirjas Bidenit kõrvale astuma ja võimaldama mõnel teisel Demokraatliku Partei poliitikul astuda vastu Trumpile novembris peetavatel presidendivalimistel.

Pärast demokraatide jaoks kehva USA presidendivalimiste debativooru usuvad aga mõned seadusandjad, et presidendi taandumise korral poleks häid alternatiive ja ta peaks jätkama.