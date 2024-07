Esimene demokraadist kongresmen kutsus Bidenit kandideerimisest loobuma

"Mõistes, et erinevalt Trumpist on president Bideni jaoks tema esmane kohustus olnud alati meie riigi, mitte iseenda ees, loodan ma, et ta teeb selle valusa ja raske otsuse loobuda. Ma kutsun teda lugupidavalt üles seda tegema," ütles Texast esindav kongresmen avalduses.

Eelmisel nädalal kutsus Ameerika Ühendriikide üks kõige mõjukamaid ajalehti, The New York Times (NYT) oma juhtkirjas Bidenit kõrvale astuma ja võimaldama mõnel teisel Demokraatliku partei poliitikul astuda vastu Trumpile novembris peetavatel presidendivalimistel.

Pärast demokraatide jaoks kehva USA presidendivalimiste debativooru usuvad aga mõned seadusandjad, et presidendi taandumise korral poleks häid alternatiive ja ta peaks jätkama. Ka Joe Biden ise on öelnud, et kavatseb jätkata.