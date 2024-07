ERR USA-s: demokraadid ei pruugi enam afroameeriklaste häältele kindlad olla

USA presidendi, demokraat Joe Bideni toetus on pärast teledebatti märkimisväärselt langenud ja seejuures on tema toetus vähenenud ka afroameeriklaste seas, kes tavaliselt hääletavad just demokraadist kandidaadi poolt.

Ligi 100 aastat on demokraadid olnud mustanahaliste valijate häältes kindlad, kuid kogukonnaliikmete sõnul ei ole see praegu enam sugugi iseenesest mõistetav.

"Mustanahaliste hääl on täna sõltumatu hääl. Kas Joe Bidenile on meie hääl garanteeritud? Mitte tingimata. Joe Biden peab välja teenima mustanahalise hääle nagu iga teine poliitik," rääkis Alabama demokraadist elanik Thomas O. Moore.

Alabama osariigis võitis viimati demokraadist presidendikandidaat 1976. aastal.

Möödunud valimistel kogus Donald Trump Alabamas koguni 63 protsenti häältest. Kuigi Trumpi toetus on osariigis kindel, on suureks erandiks Alabama keskosa ehk n-ö black belt ehk must vöö. Mustaks vööks nimetati osariigi piirkonda algselt selle viljaka mulla tõttu. Pärast kodusõda jäi suurem osa orjusest vabastatud afroameeriklasi seal paikseks. Nüüd kutsutakse regiooni siniseks vööks sealse tugeva toetuse tõttu Demokraatlikule Parteile.

"Ma ei ole päris kõigi Bideni otsustega rahul, aga olen alati olnud demokraat ja hääletan Bideni poolt. Üheks põhjuseks on see, et olen mures meie demokraatia pärast;" ütles Alabamas elav demokraat Janice Lovett.

"Tema asemel oleksin ma enesekindlam kui Trump, kuid mitte täiesti kindel, et mul on kõigi afroameeriklaste hääled," ütles Alabama demokraat George Porter.

Küsitlused näitavad, et Bideni toetus mustanahaliste seas on langenud. Neli aastat tagasi aitasid need ta aga Valgesse Majja. Trumpi toetus on kogukonnas seevastu kõrgem kui kunagi varem.

"Jah, mõned mustanahalised hääletavad Trumpi poolt. Ta sai umbes seitse protsenti mustanahaliste hääli 2016. ja 2020. aastal. Praegu ennustatakse, et sel korral küündib see teise kümnesse," rääkis Thomas O. Moore.

Praegu kaheldakse Bidenis paljuski tema vanuse pärast.

"Kui ma saaksin valida, siis eelistaksin nooremat kandidaati. See ei tekitaks minus pahameelt, kui seataks vanusepiirang, mis vanuseni saab USA presidendiks kandideerida," ütles Moore.

Viimastel päevadel on Joe Biden püüdnud meeleheitlikult tõestada, et on ainus kandidaat, kes suudab novembris Donald Trumpile vastu astuda. Vaatamata presidendi pingutustele leiab ligi 74 protsenti ameeriklastest, et ta on ametiks liiga vana.