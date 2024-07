Allikate väitel kaalub Biden tõsiselt valimisvõitlusest loobumist

USA president Joe Biden kaalub väidetavalt tõsiselt valimisvõitlusest lahkumist ning arvab, et tal on ainult neli päeva enda kampaania päästmiseks, ütlevad allikad.

The New York Times'i teatel ütlesid allikad, et presidendi arvates jõuab tema kampaania pühapäevaks praegusest hoopis teise olukorda, kui ta ei esine hästi planeeritud teleintervjuus ja kahel kampaaniaüritusel Pennsylvanias ja Wisconsinis.

Leht kirjutab anonüümsetele allikatele viidates, et president kaalub tõsiselt, kas ta suudab enda olukorda parandada pärast laastavat esinemist eelmise nädala teledebatil Atlantas.

Üks teine väidetav presidendi liitlane ütles CNN-ile, et järgmised mõni päev on kriitilise tähtsusega Bideni kampaania päästmiseks ning kui need lähevad kehvasti, siis võib see panna Bideni tunnistama, et asi ei toimi. "Ta mõistab olukorda," lisas allikas.

"Ta teab, et kui tal on veel kaks niisugust üritust (nagu eelmise nädala debatt), siis me oleme nädalalõpuks erinevas olukorras," ütles allikas The New York Times'ile, viidates Bideni kavadatud intervjuule ABC News'ile, mis jõuab eetrisse pühapäeval, ning kahele kampaaniaüritusele.

Teine allikas ütles lehele, et Biden on väga teadlik enda ees seisvast poliitilisest väljakutsest.

Bideni ja tema asepresidendi Kamala Harrise kampaaniameeskond on aga korduvalt eitanud, et ta loobub kampaaniast, rõhutades, et ta on ainus demokraat, kes suudab konkurent Donald Trumpi võita.

Bideni pressiesindaja asetäitja Andrew Bates eitas pärast The New York Times'i artikli ilmumist samuti presidendi loobumiskavatsust. "See väide on täiesti vale. Kui The New York Times oleks andnud meile rohkem kui seitse minutit kommentaariks, siis me oleksime seda neile öelnud," ütles ta.

Kolmapäeval saatis Bideni kampaania juhtkond personalile välja kirja, milles püüdis spekulatsioone summutada.

Bideni esinemist viimases teledebatis on kritiseerinud teiste seas ka tema parteikaaslased. Näiteks demokraadist kongresmen Lloyd Doggett kutsus president Joe Bidenit loobuma Valgesse Majja tagasi kandideerimisest.

Eelmisel nädalal kutsus Ameerika Ühendriikide üks kõige mõjukamaid ajalehti, The New York Times (NYT) oma juhtkirjas Bidenit kõrvale astuma ja võimaldama mõnel teisel Demokraatliku partei poliitikul astuda vastu Trumpile novembris peetavatel presidendivalimistel.

Pärast demokraatide jaoks kehva USA presidendivalimiste debativooru usuvad aga mõned seadusandjad, et presidendi taandumise korral poleks häid alternatiive ja ta peaks jätkama.