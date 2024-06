Bideni kehv esinemine debatil vallandas demokraatide seas paanika

Demokraatide jaoks hakkasid häirekellad helisema kohe, kui Biden alustas katkendliku ja käheda häälega. Mõni minut pärast debati algust oli tal raskusi majanduspoliitika kaitsmisega ja ta eksis peamiste tervishoiualgatuste kirjeldamisel, öeldes "me lõpuks alistasime Medicare'i".

Biden rääkis end nurka Afganistani küsimuses, tuues esile oma administratsiooni ebaõnnestunud tagasitõmbumise, ilma et talt selle kohta midagi küsitud oleks. Ta ajas korduvalt segi miljardid ja miljonid ning veetis suure osa 90-minutilisest debatist kaitsepositsioonil.

Ja kui ta ei rääkinud, seisis ta tardunult poodiumi taga, suu lahti ja liikumatud silmad pärani.

"Bideniga on lõpp – pange mu sõnu tähele," kommenteeris advokaat ja demokraatlik aktivist Jay Surdukowski, kes juhatas endise Marylandi kuberneri Martin O'Malley 2016. aasta presidendikampaaniat.

Vestlustes Politicoga väljendasid demokraadid segadust ja muret. Üks endine Bideni Valge Maja ja kampaania abiline nimetas Bideni esinemist kohutavaks, lisades, et nad on pidanud endalt korduvalt küsima: "Mida ta just ütles? See on hullumeelne."

Politico suhtles Bideni esituse üle umbes tosina demokraadiga, kellest mõned soovisid jääda anonüümseks.

Bideni kampaaniameeskond asus kiirelt tema kaitsele, öeldes, et president oli külmetunud.

Kuid esmamuljed on olulised, eriti valijatele, kes alles häälestuvad valimistele ja kes tõenäoliselt piirduvadki vaid esimese debati vaatamisega. Selle asemel, et tuua esile oma presidendikampaania järgmise etapi tugevus, taaselustas Biden demokraatide valijate suurimad hirmud.

Bideni vanus on olnud suurim mure demokraatide valijate hulgas. Nüüd on aga tekkimas mure, kas Biden suudab parteid üldse presidendivalimistenigi vedada.

Üks anonüümseks jäänud ametnik märkis, et aeg on avatud diskussiooniks sel valusal teemal.

Osa demokraate ei püüdnud Bideni kehva esitust küll eitada, aga rõhutasid vastukaaluks, et Trump on siiski suur oht USA huvidele kodus ja väljaspool.

"Algus oli aeglane, see on kõigile ilmne. Ma ei kavatse seda eitada," ütles asepresident Kamala Harris CNN-is tund pärast debati lõppu. "Ma räägin novembri valikutest. Ma räägin ühtedest olulisematest valimistest meie ühises elus. Kas me tahame vaadata, mida toob november ja minna kursile, mis tähendab Ameerika jaoks demokraatia hävitamist?"

Demokraadist kongresmen Haley Stevens püüdis Bideni kehva esinemist siluda ütlusega, et Biden pole telesaatejuht, vaid tööloom.

Kaitsjatest hoolimata tundub, et valimisvõitluse trajektoor on tuntavalt muutunud.

"Minu ülesanne on praegu olla tõesti aus. Joe Bidenil oli täna õhtul üks ülesanne ja ta ei täitnud seda," ütles endine demokraadist senaator Claire McCaskill MSNBC-le. "Tal oli üks asi, mida ta pidi saavutama ja see oli rahustada Ameerikat, et ta on selle töö jaoks oma vanuses sobilik. Ta ebaõnnestus selles."

Mõned demokraadid on juba avalikult kuulutanud, et Biden peaks oma kampaania lõpetama. Üks suur Bideni toetaja ja rahastaja ütles lihtsalt: "Biden peab loobuma. Pole kahtlustki."

Bidenil oli kohati raskusi veenvate argumentide esitamisega mõne oma kampaania põhieesmärgi kohta. Ta eksis tervishoiu edendamise küsimustes ja kogeles abordiõiguse toetamisest rääkides.

"Ma toetan Roe v. Wade'i. On kolm trimestrit. Esimene kord on naise ja arsti vahel. Teine kord on arsti ja äärmusliku olukorra vahel. Kolmas kord on arsti – ma mõtlen, naise ja osariigi vahel," ütles ta.

Trump eksis ka. Ta süüdistas demokraate lastelt pärast sündi elu võtmises ja väitis, et suurendas riigi majanduslikku tugevust oma presidendiajal.

Kuid Trump tegi enamjaolt seda, mida vabariiklased olid palunud tal teha – näidata mõõdukust, samas paljastades Bideni nõrkused. Endine president, kes kutsub Bidenit igal võimalusel unimütsiks ja valelikuks, ootas täpselt 20 minutit, et juhtida tähelepanu demokraadi esialgsele ebakindlale esinemisele.

"Ma tõesti ei tea, mida ta selle lause lõpus ütles," ütles Trump, pärast seda kui Biden pobises midagi immigratsiooni kohta. "Ma ei usu, et ta isegi teab, mida ta ütles."

Suhteliselt vaoshoitud debatil oli just Biden see, kes jäi alla isegi kõige madalamatele ootustele.

"Näib, et Biden vajas paari minutit soojenemiseks," ütles üks demokraatlik ametnik. "Vaene mees vajas teed. Võib-olla viskit." Teine soovitas, et Biden võtaks kurgupastilli.

Demokraadid on Joe Bideni kehva esituse pärast nii paanikas, et mõned arutavad aktiivselt varem mõeldamatut – tema asendamist mõne teise kandidaadiga.

Kolme võimaliku alternatiivse demokraatide presidendikandidaadi lähedased strateegid ütlesid, et neid pommitati kogu debati vältel sõnumitega. Üks nõunik ütles, et paluti nende kandidaati Bidenile alternatiiviks.

Teine nõunik ütles, et on saanud vähemalt pool tosinat sõnumit võtmedoonoritelt. Ta tõi näiteks sõnumid nagu "katastroof" ja "partei peab midagi tegema", kuid tunnistas, et palju pole võimalik teha, kui Biden ise kõrvale ei astu.

Veel üks mõjukas Bideni senine toetaja kirjeldas Bideni esitust kui halvimat ajaloos. "Biden oli nii halb, et Trumpi valedele ei pööranud keegi tähelepanu."

"No Labels ja Dean Phillips võitsid selle debati," ütles endine Bideni Valge Maja ametnik, viidates püüdlustele tõsta võistlusse teistsugune kandidaat, kes pole Trump ega Biden.

"Meie ainus lootus on, et ta taandub ja meil tuleb vahendatud kokkulepe või ta sureb," ütles üks nõunik. "Muidu oleme hukas."

Bideni taandumist peavad aga väga ebatõenäoliseks isegi need, kes seda sooviksid.

Bideni kampaaniameeskond lükkas kogu kriitika tagasi.

Kampaanianõuniku väitel on Biden ainus inimene, kes on suutnud varem Trumpi võita. "Ta teeb seda uuesti," ütles nõunik. "Donald Trump ei andnud valijatele täna õhtul mingit põhjust tema poolt hääletada. Olulistes küsimustes on Ameerika rahvas Joe Bideniga."

Paljude demokraatide jaoks oli debatiõhtu aga oluliselt süngem. "Keegi ei oodanud Joe Bidenilt meistriklassi väitluses, kuid keegi ei oodanud ka sellist järsku langust," ütles üks juhtiv nõunik demokraatidest ametnikele. "Ta oli sõnumites kehv, sisuliselt kehv, vasturünnakutes kehv, esituses kehv, mitteverbaalses suhtluses kehv. Selle debati jooksul polnud tema jaoks ühtegi helget punkti. Ainus helge koht on see, et see juhtus juunis, mitte oktoobris."