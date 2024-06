Opositsioonierakonnad ei pane uuele valitsusele suuri lootusi

"Ma soovin talle jõudu sellel uuel teekonnal. See kindlasti on Eesti huvides, meie regiooni huvides, et ta õnnestuks selles ametis," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu alustuseks ERR-ile.

Seejärel meenutas Reinsalu aga Kallase peaministriks oleku aega tugeva kriitikaga.

"Kuna tema personaalne prioriteet sisuliselt juba terve aasta on olnud selle oma karjääriprojektiga tegeleda, siis on riigijuhtimine jäänud tahaplaanile. Ja see on väga tõsine probleem," lausus Reinsalu.

"Järelikult venitusteta tuleb Eesti riigis lahendada see juhtimiskriis, kus me oleme väga pikka aega ja mida nüüd enam täna võimul oleva koalitsiooni juhtpoliitikud enam ei varjagi. Kutsun teda üles peaministriametit koheselt maha panema ja seejärel tuleb venitusteta moodustada uus valitsus. Ta oleks pidanud seda tegema juba tükk aega tagasi," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul ei ole ta näinud, et Reformierakonna võimalikud järgmised juhid oleks uuest poliitilisest juhtimisest märku andnud.

"Isamaa kindlasti ei sukeldu siin pea ees mingisse võimutehnoloogiasse, vaid meie ootus on, et Reformierakonna juhid, kes tahavad jätkata riigijuhtimist, näitavad, et nad on võimelised mingisuguseks põhimõtteliseks poliitiliseks korrektsiooniks," sõnas Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme oli Kallase ametiaega kommenteerides veelgi kriitilisem.

"Ma hindan Kaja Kallase peaministriks oleku aega katastroof katastroofi otsa. Peaministri isikust sõltub palju, nii tema juhtimisotsustest kui ka otsustamatusest. Me saame igal juhul uue peaministri," sõnas Helme.

"Tavaolukorras tõenäoliselt ei tekiks üldse mingeid spekulatsioone koalitsiooni üle. Aga arvestades seda, kui räbalas seisus on koalitsioon tervikuna ja kui räbalas seisus on teine koalitsioonierakond ehk siis Eesti 200, siis ikkagi põhiküsimus on see, et kui reaalne on, et meil samasugune koalitsioon jätkub,

isegi kui ta jätkab samas koosseisus. Ma olen üsna kindel, et lepitakse ümber poliitilised prioriteedid. Kui juba praegu tegelikult ei kehti meil aasta tagasi tehtud koalitsioonilepe, siis ma arvan, et võetakse koalitsioonilepe lahti," kommenteeris Helme.

"Ma ei arva, et nad oluliselt oma kurssi muudaks, nende maailmavaade ei ole ju muutunud. Iseküsimus on see, et reaalsuse piirid on ette tulnud, makse tõsta enam peaaegu et ei ole võimalik. Lihtsalt majandus ei kanna seda välja, inimesed tulevad varsti hangudega ja rehadega tänavatele või kolivad kõik

Eestist minema," lausus Helme.

"Tänase riigikogu koosseisu puhul mingit head kombinatsiooni ei ole võimalik

saavutada Eestis. Meil on nii kaldu riigikogu koosseis äärmusliberalismi või radikaalsete vasakpoolsete parteide poole, et selles riigikogu koosseisus,

isegi kui tänane koalitsioon peaks lagunema, midagi palju paremat asemele tulla ei saa," kommenteeris Helme veel.

"See tähendab seda, et tegelikult ikkagi jätkuvalt Eesti vajab erakorralisi valimisi. Aga noh, nende esile kutsumine Eestis on väga keeruline," lisas ta.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Kaja Kallas saatis oma plaanide kohta pidevalt segaseid sõnumeid.

"Terve aasta me ootasime ühe konkreetse inimese saatuse lahendamist. Ja see oligi Eesti poliitika peamine prioriteet, et mis saab Kaja Kallasest," kommenteeris Kõlvart.

"Ma tuletaks meelde, et veel mõni kuu tagasi lugupeetud peaminister lubas, et ta kuhugi ei lähe, kuna ta soovib praeguste raskete, aga õigete otsuste vilju näha. Kas see, et ta nüüd ikkagi otsustas minna, tähendab siis et viljad on juba käes või me tegelikult neid vilju ei näegi," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis, et tal ei ole suurt lootust, et uus valitsus pakuks põhimõttelisi lahendusi praegusele majanduskriisile.