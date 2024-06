Reformierakonna juhatus koguneb laupäeval peaministrikandidaati nimetama

Reformierakonna juhatus koguneb laupäeval koosolekule, kus nimetab uue peaministrikandidaadi. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas, et ei kandideeri Reformierakonna esimeheks.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov teatas, et värskete arengute valguses kutsus Reformierakonna esimees Kaja Kallas reede hommikul kokku erakonna juhatuse, et arutada edasisi samme.

"Vastavalt Reformierakonna põhikirjale on juhatusel pädevus nimetada peaministrikandidaat. Juhatuse liikmed leidsid konsensuslikult, et praeguses olukorras on mõistlik võimalikult kiiresti edasi liikuda, vältides nii valitsemises ebaselget aega,"ütles Suslov.

Suslovi sõnul otsustas juhatus kutsuda kokku laupäeval täiendava koosoleku, et valida uus peaministrikandidaat.

Reformierakonna juhatuse liige Erkki Keldo ütles neljapäeval ERR-ile, et seni on oma valmisolekut vajadusel esimeheks kandideerida väljendanud kaitseminister Hanno Pevkur ja kliimaminister Kristen Michal.

Reedel teatas Hanno Pevkur, et ei kandideeri Reformierakonna esimeheks.

"Arvestades täna Eesti ees seisvaid ülesandeid olen otsustanud mitte kandideerida Reformierakonna esimeheks," teatas Pevkur sotsiaalmeedias.

Pevkuri sõnul ei ole vaja Eestis valitsuskriisi ja poliitilist kähmlust ning et kavatseb praegu jätkata tööd kaitseministrina. "See, milline saab olema minu tulevik Eesti poliitikas, selgub pärast Reformierakonna uue juhi valimist," sõnas ta.

"Eesti rahvas andis mulle viimastel parlamendivalimistel üleriigiliselt ringkonna suurust arvestades peaministri järel paremuselt teise tulemuse ja on viimase aasta jooksul valitsuse liikmetest enim just mind usaldanud. Seega saan kinnitada, et sõltumata edasisest teenin oma valijaid ning tervet Eesti rahvast täieliku pühendumusega," lisas Pevkur.

Tava kohaselt on erakonna esimees ka peaminister.

Mitu Reformierakonna siseeluga kursis olevat eksperti on avaldanud arvamust, et paremad võimalused järgmiseks Reformierakonna juhiks ja peaministriks saada on Kristen Michalil.