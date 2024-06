Michal: kandideerin peaministriks

"Olen erakonnakaaslastega üle Eesti vestelnud ja kandideerin homme juhatuses Reformierakonna peaministrikandidaadiks," ütles Michal ERR-ile.

Veidi varem teatas kaitseminister Hanno Pevkur, et loobub Reformierakonna juhikohale ja seeläbi ka peaministritoolile pürgimisest.

Michal ütles, et tutvustab laupäeval oma visiooni Reformierakonna juhatusele.

"Esimene oluline teema on kindluse loomine, mis tähendab seda, et Eesti on kindlalt kaitstud. Teine on juhtimiskompetents. Ma arvan, inimeste ootus on,

et valitsus toimiks meeskonnana, koalitsioon toimiks meeskonnana. Kolmas teema kindlasti on majanduse konkurentsivõime. See puudutab mind igapäevaselt, sest kliima ja ka energeetika valdkonnas me päris palju sellega puutume kokku ja loome uusi võimalusi. Ja sellega liitub väga palju olulisi valdkondi - eestikeelne haridus, ka see, kuidas me oma eelarve korda teeme ja nii edasi," rääkis Michal.

Michal ütles, et näeb praeguse valitsuskoalitsiooni jätkumist, sest inimeste vahelised suhted seal on head. "Ma eeldaks küll täna nii, aga ma ei saa seda täie kindlusega enne öelda, kui me oleme juhatuses mingid otsused langetanud," lausus Michal.

Michal koalitsiooni nii-öelda ülekattes mingit probleemi ei näe. "Üldiselt on ikkagi alati hea, kui ülekate on selline, et kõik püsivad vormis, aga parlamendi matemaatika tihtipeale ütleb, et sul on vaja minimaalselt 54 kuni 55 häält, et sul oleks kõik komisjonid kaetud. Ja täna tegelikult seda kahe osapoolega päris ei ole võimalik korraldada," sõnas Michal.

Riigieelarve dokumendist kui sellisest rääkides, nentis Michal, et see vajaks arusaadavamaks tegemist. "Kui meil on parlamendis selline olukord ja ka avalikkuses on selline olukord, kus see nii-öelda tegevuspõhine eelarve ei ole avalikkusele loetav, siis see ei ole kindlasti rahuldav olukord. Kui isegi rahanduskorüfeed parlamendis Jürgen Ligi või Aivar Sõerd ütlevad, et nad kõigis nüanssides alati jõua näpuga järge ajada, siis see ei ole kindlasti rahuldav olukord," lausus Michal.

"Praeguse eelarve juurde peaks tekkima selline versioon, kus avalikus, kaasa arvatud ajakirjandus, saavad näpuga järge ajada ja see teeb otsustajatele ka pildi lihtsamaks," sõnas Michal.

Selgemaks peaks muutuma ka taust, kuidas lepitakse kokku maksupoliitikates.

"Minu ja partneritega meeskondlik tegevus peab olema veidi pikem vaade ja kindluse loomine valitsuse suhtes, avaliku sektori suhtes ja see annab ka

erasektorile ja inimestele võimaluse oma plaane paremini teha," sõnas Michal.

Michal rõhutas, et valitsust ootavad endiselt ees ka kärped, mis tuleb partneritega kokku leppida. Erand tuleks tema sõnul teha kaitsevaldkonnale. Michali sõnul ei ole välistatud ka Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna pakutud nii-nimetatud üle välja kärbe.

ERR küsis Michalilt ka selle kohta, et mida peaks koalitsioonilepingus muutma.

"Koalitsioonileping on igas koalitsioonis veidi elav dokument, eks seda

revideeritakse erinevate otsuste, debattide ja ühiskonnas toimuvate protsesside kaudu pidevalt. Kui vahetub peaminister, siis kindlasti ülevaatamisele valitsusprogramm läheb. Ma ei eelda, et see saab olema kardinaalne. Aga nagu Kristina Kallaski ütles, et see personaalse riigi vaade ei ole enam nii aktuaalne sellisel viisil. Igalühel on kindlasti siin ettepanekuid, me arutame need läbi ja valitsusprogrammi revideerimine on iga-aastane normaalne tegevus," rääkis Michal.

Michal prognoosis, et tema koostatud kliimaseadus võiks parlamenti sügisel.