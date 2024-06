Eesti Gaas hakkab koduklientidest gaasitarbijailt kuutasu küsima

Eesti Gaas teatas reedel, et alates 1. augustist viivad nad kodukliendi gaasipakettidesse sisse kuutasu 1,99 eurot koos käibemaksuga.

"Energeetikas kui mahupõhises äris kehtib põhimõte, et mida suurem on kliendi tarbimine, seda soodsamat ühikuhinda on võimalik pakkuda. Eesti Gaasi kodukliendi hind oli varem samuti tarbimismahu põhine, kuid energiakriisi ajal ühtlustasime paindliku paketi tingimused kõigi tarbijagruppide jaoks. Tänaseks on turuolukord normaliseerunud, gaasi hind tippajaga võrreldes viis korda madalam ning on asjakohane hinnastruktuuri korrastada," põhjendas ettevõte.

Kuutasu on kõigile koduklientidele ühesugune. Alates augustist lisandub see kodukliendi paindliku ja börsipaketi lepingutele ning ka uutele fikseeritud paketi lepingutele, kuid neid, kellel on juba praegu fikseeritud hinnaga pakett, muudatus ei puuduta.

Samas teatas Eesti Gaas, et viimastel kuudel järjest tõusnud gaasi hind koduklientide paindlikus paketis võtab augustis suuna allapoole.

Mais müüs Eesti Gaas koduklientidele gaasi hinnaga 0,42 eurot kuupmeetri kohta, juunis tõusis see 0,49 euroni ja alates juulist maksab kodugaas 0,59 eurot kuupmeetrilt. Augustis langeb hind 0,525 euroni kuupmeetrilt.

Viimatiste hinnatõusude põhjenduseks on Eesti Gaas toonud hindade kallinemise maailmaturul ning varem on prognoositud, et hind võiks taas langema taas sügisel või paremal juhul suve teises pooles, kui Euroopa gaasihoidlad täis saadakse.

Hollandi gaasibörsil TTF maksab gaas reede pärastlõunal 34,255 eurot megavatt-tunni eest.

Gaasi hind börsil hakkas tõusma mai teises pooles ning jõudis 23. mail 35,897 euroni. Selle kuu senine tipphind jäi kuu algusesse, 3. juunil maksks gaas TTF-il 36,243 eurot megavatt-tunni eest. Juuni seni madalaim hind oli aga 7. kuupäeval, mil see langes 33,329 euroni megavatt-tunnist.