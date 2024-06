Demokraatidel pole Bideniga häid valikuid enam alles jäänud

81-aastane USA president Joe Biden esines viimasel debatil kehvalt ja terve rida kriitikuid leiab, et demokraatlik partei peaks leidma mõne teise kandidaadi. Meedia teatel pole aga Bideni väljavahetamine lihtsamate killast ning parim viis oleks, kui Biden teataks ise, et loobub USA presidendiks kandideerimast.

Bideni tervis ja vanus tekitab USA-s ja kogu maailmas üha rohkem küsimusi. Politico toob aga välja, et demokraatliku partei kodukorra tõttu saab teda ainult teatud tingimustel välja vahetada. Demokraadid peaksid siis tolmu alt välja tooma reeglistiku, mida pole aastakümneid kasutatud.

Politico toob aga välja, et paanikas demokraatide jaoks on olemas ka hea uudis. Presidendivalimised toimuvad novembris ning parima tahtmise korral võivad demokraadid endiselt leida mõne teise kandidaadi.

Biden on praeguseks võitnud enda poole piisava arvu delegaate, et saavutada demokraatide nominatsioon kandideerimiseks novembrikuus toimuvatel USA presidendivalimistel Donald Trumpi vastu.

Tehniliselt on demokraatide parteil olemas aga süsteem, mille kohaselt esitatakse valimiskongressil uus kandidaat, kui piisava arvu saanud delegaat teatab varem, et loobub kandideerimast. Sellist protsessi pole juba aastakümneid kasutatud.

Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) reeglite kohaselt pole aga parteis mehhanismi, mille abil teised parteijuhid saaksid Bideni maha võtta. Kui keegi soovib teda asendada, peab ta minema valimiskongressile ja taotlema seal nominatsiooni.

Sel valimiskongressil on ligi neli tuhat delegaati. Biden võitis samas kindlalt eelvalimised ja 95 protsenti delegaatidest on tema selja taga. Pole olemas kindlat reeglit, mis käsiks, et need delegaadid hääletaks Bideni poolt. Samas valis need delegaadid välja Bideni kampaaniameeskond, seega suure tõenäosusega on nad Bidenile ka lojaalsed.

Seega kõige lihtsam oleks, kui Biden teataks ise, et loobub USA presidendiks kandideerimast. See käivitaks omakorda valimisvõitluse, mille lõplik tulemus oleks ettearvamatu. Siiski käivad meediast juba läbi nimed, kellest võiks saada Bideni mantlipärija.

Favoriitideks on asepresident Kamala Harris ja California kuberner Gavin Newsom. Samuti võib olulist rolli mängida Bideni enda eelistus. Ta võib toetada Harrist, kuna too on juba tema administratsiooni liige. Samas Harrise reiting on madal, isegi Biden on temast ameeriklaste seas populaarsem.

Kui Harrisest saab aga presidendikandidaat, siis peaks ta välja valima asepresidendikandidaadi. See vallandaks omakorda taas parteisisese võimuvõitluse. Näiteks Newsom siis seda kohta ei saaks, kuna ka Harris on pärit Californiast. Vastasel juhul kaotaksid demokraadid California hääled (54 delegaati) presidendivalimistel.

Politico toob välja, et demokraatide jaoks tiksub kell halastamatult. Kui Biden aga astub kõrvale, siis demokraadid peavad kiiresti leidma mõne teise kandidaadi, aega on jäänud vaid 40 päeva

Bideni kriitikud üritavad tema vanust ära kasutada ning vabariiklased rakendasid tema vanuse ning tervise juba enne debatti valimisvankri ette. Ka USA meedia mõistis viimase Bideni esinemise hukka, haruldasel kombel leidsid ühise keele nii vasak- kui ka parempoolsed väljaanded. Kriitikanooli pilduvad nii parempoolne telekanal Fox News kui ka vasakpoolsed kanalid CNN ja MSNBC News.