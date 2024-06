Ratas: minu tunnetus oli, et uus valitsus jätkab pigem kaksikliiduna

Isamaa ridadesse kuuluv endine peaminister Jüri Ratas ütles, et koalitsioonis võib probleeme tekitada meeskonnatöö

"Kas seal tekib usaldus või seal ei teki. Me teame, et viimased 10 kuud on Eesti valitsus olnud ooterežiimil, et üks inimene saaks kõrge koha, mille ta sai, ja õnnitlused. Aga see, kas valitsus suudab teha suuri otsuseid majanduses – inimeste toimetulek sõltub sellest, kui hästi see masinavärk tööle hakkab," lausus Ratas.

Reformierakonna juhatus otsustas laupäeval alustada läbirääkimisi nii sotsiaaldemokraatide kui ka Eesti 200-ga. Ratase sõnul selgub läbirääkimiste käigus, kas Reformierakonna valitsus tuleb ühe või kahe partneriga.

"Poliitikas on nii, et pole midagi koos enne kui lõplikult pole midagi koos. Minu tunnetus oli, et pigem minnakse edasi kaksikliiduna, sest et sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond selle võimaluse matemaatiliselt ju annaks," ütles Ratas.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul on ka uues valitsuses samad erakonnad

"Eesti 200-l ei saa midagi paremaks minna, kui nad valitsusest ära tulevad. Neil läheb veel halvemaks. Sotsid on alati seda mängu mänginud, et paugutavad avalikkuse ees, aga tegelikult annavad Reformierakonnale järele. Reformierakond ilmselgelt pressib nüüd välja vähemalt kohalike valimisteni terve rea endale soodsaid ja vajalikke asju ja võib endale lubada koalitsiooni ümbermängimist ka pärast kohalikke valimisi," rääkis Helme.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et Kristen Michal on kogenud poliitik nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil.

"Mis on eelkõige positiivne, et ta kindlasti hakkab tegelema sisepoliitikaga ja seda viimase aasta jooksul väga palju ei näinud peaministri poolt," lausus Kõlvart.

Kõlvart peab tõenäoliseks, et koalitsioonis suuri muudatusi ei tule, senine poliitiline kultuur jätkub ja opositsiooniga koostööd ei teki.

"Ma arvan, et opositsioonierakonnad, eelkõige Keskerakond, on koostööks valmis. Me oleme valmis otsima koos kompromisse ja meil on kindlasti ka ettepanekuid," ütles Kõlvart.