Mõjukad demokraadid kutsuvad parteid üles Bidenit toetama

Pärast demokraatide jaoks kehva USA presidendivalimiste debativooru usuvad mõned seadusandjad, et presidendi taandumise korral poleks häid alternatiive ja ta peaks jätkama. Ka Joe Biden ise on öelnud, et kavatseb jätkata.

Avalik toetusavaldus Bidenile pühapäeval oli teravas kontrastis erakonna seadusandjate ja aktivistide jätkuva murega presidendi võimekuse pärast alistada endine president Donald Trump ning tema suutlikkuse üle teenida 81-aastasena. Valimisteni on jäänud vaid veidi üle nelja kuu ja demokraadid tunnistavad Bideni raskusi, kuid püüavad samal ajal leida mingit usutavat varuplaani.

President, kes on Trumpist kolm ja pool aastat vanem, veetis päeva Camp Davidis, presidendi puhkekeskuses Marylandis, kus teda saatsid esileedi Jill Biden ja perekonnaliikmed, kes annavad talle sageli nõu olulistes poliitilistes otsustes.

Bideni perekond kutsus teda pühapäevasel kogunemisel jätkama oma tagasivalimiskampaaniaga, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Üks isikutest ütles, et perekond esines ühtselt ja oli tugev üksmeel, et ta jätkaks.

New Jersey kuberner Phil Murphy, kes võõrustas Bidenit sel nädalavahetusel oma kodus toimunud rahakogumisüritusel, ütles pühapäeval antud intervjuus, et president oli nende omavahelises vestluses väga avameelne oma kehva esituse osas, aga uskus, et midagi pole veel kaotatud.

Biden, kes on riigi vanim president, on öelnud, et jääb võistlusse. Teda toetasid pühapäeval teleintervjuudes silmapaistvad parteitegelased, sealhulgas endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, senaator Raphael Warnock ja Marylandi kuberner Wes Moore.

Pelosi ütles, et Bidenil oli halb õhtu, kuid ta on endiselt terava mõistusega ja tema senine töö maalib kontrasti võimaliku teise Trumpi ametiajaga. "Me tunneme Joe Bidenit lähedalt. Me teame, kui hästi ta on teemadega kursis, kui informeeritud ta on," ütles ta CNN-is.

Nädalavahetusel saatsid mõned suurimad demokraatlikud annetajad Bideni kampaaniale sõnumi, et nad jätkavad presidendi toetamist ja neil pole suurt soovi kaaluda alternatiive.

Laupäeval osales rohkem kui 200 inimest East Hamptonis Barry Rosensteini, New Yorgi riskifondi Jana Partners asutaja, kodus toimunud rahakogumisüritusel. E-kirjas ütles Rosenstein, et algselt oodati üritusele 80–100 inimest ja see ületas kõik kampaania rahakogumise eesmärgid igal tasemel.

"Annetajad ei hülga Bidenit," ütles Anthony Scaramucci, endine Trumpi nõunik, kes nüüd toetab Bidenit.

"Ma saan aru murest debati üle - ma saan aru," ütles Biden Rosensteini üritusel. "Mul polnud suurepärane õhtu," ütles ta, kuid lisas, et valijad reageerisid teisiti kui analüütikud.

Bideni kampaania teatel on nad alates neljapäevast kogunud üle 33 miljoni dollari, sealhulgas 26 miljonit dollarit on väikeannetajatelt.

Suletud uste taga jätkasid parteiametnikud Bideni debatiivooru mõju hindamist ja seda, mida see võib tähendada novembri valimiste jaoks. Demokraatidel saab olema raske kaitsta enda enamust senatis, samal ajal kui partei on optimistlikum, et nad suudavad vabariiklastelt esindajatekoja tagasi võita. Kuid nõrgenenud Biden võib kõik need plaanid kahtluse alla seada.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul pidasid osad demokraadid meeleheitlikke vestlusi, püüdmaks välja selgitada, kas keegi nende seast võiks sekkuda, et veenda Bidenit loobuma. Kõige sagedamini ringelnud nimed olid senaator Chris Coons, Bideni usaldusalune, ja endine senaator Ted Kaufman.

Bideni demokraatlike eelvalimiste ajal võidetud delegaadid on partei augustikuisel konvendil Chicagos tema poolt. Partei reeglid ütlevad, et need delegaadid peaksid toetama Bidenit, kui ta ei loobu ja ei vabasta neid - midagi, mida Biden pole näidanud, et ta teeks. Tema kampaania on öelnud, et ta ei loobu.

Kuid igasugune Bideni lahkumine toob kaasa ka poliitilisi ohte. Parteiladviku kokku varisemine võib nõrgestada ka umbes poolt tosinat võistlust senatikohtade üle, mis võib tähendada enamuse kaotamist.

Teine mure on, kas partei presidendikandidaadi muutus halvaks demokraatide lootusi Trumpi võita ja kas toetada asepresident Kamala Harrist alternatiivina.

Demokraadid on teadlikud Harrise kehvadest küsitlustulemustest, kuid neil on ka sügavad mured, et nad võivad võõrandada olulise osa oma koalitsioonist, kui nad jätaksid kõrvale mustanahalise naise, kellel on kongressi mustanahalise osa täielik toetus.

Pühapäeval avaldatud küsitlus näitas valijate seas kasvavaid kahtlusi Bideni kandidatuuri suhtes. Küsitlus, mille viisid läbi CBS News ja YouGov reedel ja laupäeval pärast debatti, leidis, et 28 protsenti registreeritud valijatest toetab Bideni kandidatuuri, samas kui 72 protsenti ütles, et ta ei peaks kandideerima. Need arvud on veebruariga võrreldes halvenenud, kui CBS News'i küsitluse kohaselt ütles 37 protsenti vastanutest, et ta peaks kandideerima.

Demokraatlike registreeritud valijate seas ütles 54 protsenti, et Biden peaks kandideerima presidendiks, ja 46 protsenti ütles, et ta ei peaks.

Küsitlus leidis ka, et ainult 27 protsenti registreeritud valijatest ütles, et Bideni vaimne ja kognitiivne tervis on sobilikud presidendina teenimiseks, samas kui 72 protsenti ütles, et ei ole. Võrdluseks ütles 50 protsenti, et Trumpi tervis on piisavalt hea, samas kui 49 protsenti ütles, et ei ole.

Küsimusele CBS-i küsitluse leidude kohta ütles Bideni kampaania esindaja Molly Murphy, et Biden võib absoluutselt võita võistluse hoolimata neist arvudest. "Mida me samuti näeme, on see, et kõige olulisema küsimuse puhul, mida me valijatelt küsime – keda te kavatsete valida, näete jätkuvalt valijaid ütlemas, et nad toetavad praegust presidenti," ütles Murphy MSNBC-s.

Demokraatide juhtfiguurid kogunesid reedel, et arutada oma muresid Bideni debati üle ja kuidas see võib mõjutada esindajatekoja valimisi, ütlesid kolm asjaga kursis olevat inimest. Kohtumisel osalesid demokraatide juht Hakeem Jeffries, parteidistsipliini hoidja Katherine Clark, koosoleku esimees Pete Aguilar ja Suzan DelBene, demokraatide kampaaniaüksuse juht.

Eraldi on ka esindajatekoja liige Jim Clyburn, kes oli juhtkonnas kuni selle aasta alguseni ja oli Bideni valimisel 2020. aastal võtmetähtsusega, väljendanud muret debati soorituse ja selle mõju üle valimistele, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Avalikult väljendas ta täielikku toetust Bidenile, öeldes CNN-is, et president peaks sellesse võistlusesse jääma. "Ta peaks näitama oma suutlikkust riiki juhtida," lausus ta. "Ma usun, et tagasilöök pole midagi muud kui ettevalmistus tagasitulekuks."

James Zogby, kes on olnud Demokraatliku Rahvuskomitee liige kolm aastakümmet, ütles, et tema arvates peaks partei avama protsessi uue kandidaadi leidmiseks. Araabia-Ameerika Instituudi juhina on Zogby olnud kriitiline Bideni seisukoha suhtes Gaza sõja suhtes.

"Meil peab olema mingisugune kujutlusvõime, mingisugune julgus," ütles ta. "Kui Joe Biden astuks tagasi ja me kehtestaksime avatud ja läbipaistva protsessi - ja see ergutaks delegaate - näeks ta välja kui armuline sõdalane."

Nebraska partei esimees Jane Kleeb ütles aga, et igasuguse asenduse arutelu jaoks on liiga hilja. "Need arutelud toimusid aasta või kaks aastat tagasi," märkis ta. "Need arutelud on nüüdseks lõppenud."