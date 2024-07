Bideni perekond kritiseerib tippnõunikke ja nõuab nende vallandamist

Kolme anonüümse allika sõnul, kes on vestlustest teadlikud, kuid ei osalenud nendes, ei ole oodata, et Biden nende nõuandeid järgiks, kirjutab Politico.

Perekonna kaebused debati ettevalmistamise kohta olid järgmised: Biden ei olnud piisavalt valmis rünnakule asuma, ta oli liiga palju keskendunud oma varasema töö kaitsmisele, selle asemel et visandada teise ametiaja visioon ja ta oli ülekoormatud ning polnud välja puhanud.

Süüdistused langesid laialdaselt töötajatele, sealhulgas Anita Dunnile, vanemnõunikule, kes sageli presidenti nõustab, tema abikaasale Bob Bauerile, presidendi advokaadile, kes mängis Camp Davidi proovides Trumpi ja Ron Klainile, endisele personaliülemale, kes juhtis debatiks ettevalmistumist.

"Bidenit ette valmistanud abilised on olnud temaga aastaid, sageli aastakümneid, minnes koos läbi võitude ja väljakutsete. Ta usaldab neid tugevalt," ütles Bideni kampaania pressiesindaja Kevin Munoz avalduses.

Üks vanem Bideni abiline lükkas samuti tagasi väite, nagu oleks pettumus olnud suunatud Dunnile, Bauerile ja Klainile.

Bideni liitlased ja töötajad on püüdnud süüdistada erinevaid tegureid pärast Bideni kehva debati sooritust, sealhulgas seda, et president oli haige, üle ettevalmistatud ja CNN-i moderaatorid ei kontrollinud endise president Donald Trumpi väiteid. Kuid kriisi jätkudes on süüdistused pöördunud Bideni lähimate nõunike suunas.

Fookus töötajatele võimaldaks perekonnal ignoreerida Bideni enda vigu Atlantas, märkis üks asjaga kursis olev inimene.

Allikate sõnul soovis Bideni perekond, et president jätkaks kampaaniat, selle asemel et lõpetada oma karjäär katastroofilise debatiivooruga Trumpi vastu, keda nad kõik vihkavad. Esileedi Jill Biden ja tema poeg Hunter Biden olid peamised, kes kutsusid presidenti üles jätkama oma kampaaniat.

Lisaks kasvab Bideni kampaaniatöötajate viha CNN-i suhtes. Nende kaebused olevat olnud allikate sõnul pikad – moderaatorid oleks pidanud tegema Trumpi juhtule rohkem faktikontrolli, Bidenile ei öeldud, milline kaamera teda filmib, kui ta ei räägi ja grimmikunstnikud tegid ta liiga kahvatuks. Samas Biden nõustus kõigi tingimustega enne debatti.

Enne kui Biden neljapäeva õhtul debati lavalt lahkus, oli ta juba oma partei liikmete terava kriitika all. Mõned väitsid, et ta ei suuda Trumpiga piisavalt konkureerida ja tema esinemine paljastas mured, et ta on liiga vana, et kampaaniat teha ja riiki juhtida. Tema kähe hääl, lohisevad vastused ja kehv lavaline kohalolek 90-minutilise debati jooksul tekitasid paanikat demokraatide tippannetajate ja strateegide seas ning avas arutelu, kas ta tuleks asendada.

Biden on tunnistanud, et debatt ei läinud hästi. "Ma ei debatteeri enam nii hästi kui varem," ütles ta reedesel kampaaniaüritusel. "Ma ei kandideeriks uuesti, kui ma ei usuks kogu südamest ja hingest, et ma suudan seda tööd teha."

Küsitlused on järjekindlalt näidanud, et paljud valijad – sealhulgas tema enda toetajad – arvavad, et ta on liiga vana, et tõhusalt teist ametiaega teenida. Kuigi Trump on vaid kolm aastat noorem, on valijad tema tervise osas palju vähem mures.

Kuna Biden konsulteerib sageli oma perekonnaga suurte otsuste tegemisel, saaks allikate hinnangul ainult esileedi või teised perekonnaliikmed teda mõjutada kampaaniast loobuma.

Reede õhtul Greenwich Village'is toimunud rahakogumisüritusel ütles esileedi, et pärast debatti tuli president tema juurde ja ütles, et ei tea mis juhtus. "Ma ei tundnud end suurepäraselt," olevat president lisanud.

"Joe, me ei lase 90 minutil defineerida nelja aastat, mil sa oled president olnud,'" meenutas esileedi enda vastust abikaasale.