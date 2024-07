Biden: ülemkohtu otsus presidendi puutumatuse kohta on ohtlik pretsedent

Ameerika Ühendriikide ülemkohus andis esmaspäeval endisele presidendile Donald Trumpile osalise puutumatuse. Ülemkohtu otsus tähendab, et USA president on oma ametialastes tegevustes puutumatu, kuid isiklikus elus korda saadetud tegude eest võib teda jätkuvalt vastutusele võtta.

USA president Joe Biden kritiseeris õhtul ülemkohtu otsust.

"See riik rajati põhimõttel, et Ameerikas pole kuningaid. Igaüks meist on seaduse ees võrdne. Mitte keegi pole seadusest kõrgemal. Isegi mitte USA president," sõnas Biden.

President lisas, et esmaspäevane ülemkohtu otsus muutis seda pritsiipi aga fundamentaalselt ning hoiatas, et see vaid julgustab Trumpi.

"Ameeriklased peavad otsustama, kas nad tahavad presidendiameti veel kord Donald Trumpile usaldada. Teades, et tal on rohkem julgust teha seda, mida ta tahab ja millal iganes ta seda tahab," lausus Biden.

Donald Trump ise nimetas sotsiaalmeedia vahendusel ülemkohtu otsust aga demokraatia võiduks.

Nimelt puudutab ülemkohtu otsus kõige otsesemalt Donald Trumpile esitatud süüdistust, mis hõlmab endas Trumpi võimalikku seotust Kapitooliumi rahutustega ning püüdlust tühistada nelja aasta taguseid valimistulemusi.

Värske ülemkohtu otsus lükkab selle kohtuasja aga edasi, kuid Biden sõnul on avalikkusel enne novembris toimuvaid valimisi igasugune õigus teada, millised on selle süüdistuse tulemused.

Sõnavõtu kõrval keskendus kohalik meedia aga taas detailselt Bideni tervisele, hinnates presidendi esinemist paremaks kui möödunud nädalal Atlantas toimunud teledebatil, mis vallandas demokraatide seas paanika.

Erinevalt 90-minutilisest debatist kestis esmaspäevane sõnavõtt aga vähem kui viis minutit ning president lahkus kohe pärast kõnet, jättes ajakirjanike küsimustele vastamata.