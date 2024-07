Bolti käive ja kahjum kasvasid mullu

Bolti majandusaasta aruandest selgub, et ettevõtte käive kasvas 2023. aastal 37,4 protsenti. Ettevõtte tulud kasvasid äritegevuse efektiivsuse paranemise ja laienemise tulemusel 1,2 miljardilt eurolt 1,7 miljardi euroni, seisab aruandes.

"Kontsern parandas eelnenud aastaga võrreldes ka tõhusust ja kasumlikkust, vähendades tegevuskahjumit -5,5% protsendile, hoolimata vastulöökidest, nagu kõrge inflatsioon, kõrged intressimäärad, valuutakursside kõikumine, ebakindel maksusüsteem ja üldine ebakindel makromajanduslik väljavaade paljudel meie tegevusturgudel," teatas Bolti asutaja ja tegevjuhi Markus Villig.

Ärikahjum oli 2023. aastal 94,3 miljonit eurot võrreldes 262,6 miljoniga aasta varem. Puhaskahjum kasvas samas 91,9 miljonile võrreldes 72,2 miljoniga.

"Bolt on üks Eesti suurimaid tööandjaid ja maksumaksjaid. 2023. aasta lõpus oli ettevõttel töötajaid üle 4000, kellest 1200 töötavad Eestis. Maksu- ja tolliameti andmetel on Bolti maksujalajälg kasvanud võrreldes 2022. aastaga 10 protsenti ja ettevõte maksis riiklikke makse 38,4 miljonit eurot," teatas ettevõte.

Sõiduteenus

Sõiduteenuse osutamise vallas kasvas tulu 2023. aastal tugevalt, hoolimata märkimisväärsetest vastulöökidest, sealhulgas makromajandusliku olukorra halvenemisest Aafrikas ja maksusüsteemi ebakindlusest Ühendkuningriigis, teatas Bolt.

Kuigi Bolt laienes aasta jooksul uutesse riikidesse, tulenes suurem osa kasvust olemasoleva tegevuspiirkonna arengust, kus jätkati turuosa suurendamist.

Toidu ja toidukaupade kohaletoimetamise teenus

Kohaletoimetamise valdkond hõlmab toidu kohaletoimetamise teenust Bolt Food ja toidukaupade kohaletoimetamise teenust Bolt Market. Mõlema tulemused olid aruandeaastal tugevad, märkis ettevõte.

"Bolt Food suurendas aktiivsete kasutajate arvu kuus tänu mitmele ärilisele ja operatiivsele algatusele. Kehtestati teenustasu ning rakendati tõhusamalt hinnakujundust ja allahindlusi, et suurendada ostukorvi maksumust ja lühendada kohaletoimetamise aega," teatas ettevõte.

Bolt Market jätkas aasta jooksul tegevuse laiendamist partnerlusmudelite kaudu, mille puhul saavad partnerite toidupoed müüa oma tooteid Bolti platvormil ja kasutada kohaletoimetamiseks kullerite võrgustikku.

Renditeenus

Rendivaldkond hõlmab mikromobiilsust (elektritõukerattad ja -jalgrattad) ja Bolt Drive'i ehk autoteenust.

"Mikromobiilsuse kasv tulenes hangete võitmisest mitmes tähtsamas linnas, uuest riistvarast ning hinnakujunduse ja ohutuse parandamisest. Samuti toodi turule tõukerataste kuu- ja nädalapassid," teatas Bolt.

Kasutusele võeti Bolt 6, ettevõtte kuuenda põlvkonna elektritõukerattamudel, mis pakub pikemat kasutusiga ja disainiuuendusi, mis parandavad sõidumugavust ja -ohutust, asukoha tuvastamist ja muid tehnilisi funktsioone.

Vaba ringlusega autojagamisteenus Bolt Drive jätkas aasta jooksul tegevuse laiendamist, sisenedes Leedu ja Saksamaa turule, ning selle autopargis oli aasta lõpuks üle 3000 sõiduki.

Bolt on üleilmne platvorm

Bolt Technology OÜ, mis tegutseb kaubamärgi Bolt all, on üleilmne platvorm, mis pakub takso-, kergliikurite rendi, autode lühirendi ning toidu ja toidukaupade kohaletoimetamise teenuseid. Ettevõte asutati 2013. aastal Tallinnas ja see tegutses 2023. aastal enam kui 45 riigis, peamiselt Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Kontserni kuulub 2023. aasta 31. detsembri seisuga 56 ettevõtet. Kontserni lõplik emaettevõte on Bolt Technology OÜ. Bolt Technology OÜ on Bolti rakendustega seotud tehnoloogia ja turundusalase intellektuaalomandi (intellektuaalomand, Bolti tootemark, kaubanimi ja kaubamärgid) juriidiline omanik. Suurem osa selle intellektuaalomandiga seotud teadus- ja arendustegevusest toimub Eestis Bolt Technology OÜ-s, mis vastutab ka peamiselt Bolti teadus- ja arendustegevuse juhtimise ning Bolti intellektuaalomandi strateegia arendamise eest.

2023. aastal püsis Bolti töötajate arv muutumatuna. Bolt annab tööd 4104 inimesele: 3368 kontoritöötajale ja 736 eesliini töötajale.

Bolt Holdings OÜ on enamiku kontserni tütarettevõtete valdusettevõte – välja arvatud juhtudel, kus kohalike õigusnormidega nõutakse teistsugust omandistruktuuri – ning tegutseb kontserni rahafondi juhi ja Bolti tütarettevõtete laenuandjana erinevate kontsernisiseste laenude puhul.

Bolt Operations OÜ on Bolti kontserni peamine klientidele suunatud äritegevusega tegelev üksus ja Bolti teenuste peamine turustaja (tsentraliseeritud turgudel).

Bolt Technology OÜ ja Bolt Operations OÜ on Bolti äritegevuse peamised tegevusüksused ja kontserni peakorterid.

Bolti asutas 2013. aastal Markus Villig, kes on ettevõtte tegevjuht ja suurosanik.